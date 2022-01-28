تعمل شركة تويوتا مع وكالة الفضاء اليابانية لتصنيع مركبة لاستكشاف سطح القمر، وسط طموحات لمساعدة سكان الأرض على العيش على سطح القمر بحلول العام 2040 ثم الانتقال للعيش على المريخ، وفقاً لمسؤولي الشركة اليوم الجمعة.

المركبة التي تُطوَّر مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية يُطلق عليها ”لونار كروزر” والتي يكرم اسمها سيارة ”تويوتا لاند كروزر” الرياضية متعددة الاستخدامات. من المقرر إطلاقها في أواخر عام 2022.

قال تاكاو ساتو الذي يرأس مشروع ”لونار كروزر” في شركة تويوتا لأسوشيتدبرس: ”نحن نرى الفضاء مجالاً للتحوّل الذي يحدث مرة واحدة في القرن. من خلال الذهاب إلى الفضاء قد نكون قادرين على تطوير الاتصالات السلكية واللا سلكية وغيرها من التقنيات التي ستثبت قيمتها في حياة الإنسان”.

وطوّرت شركة غيتاي اليابان، وهي شركة متعاقدة مع شركة تويوتا، ذراعاً آلية لمركبة لونار كروزر، التي صممت لأداء مهام مثل الفحص والصيانة. تسمح ”تركيبة الكلاب” الخاصة بها بتغيير طرف الذراع بحيث يمكن أن تعمل مثل الأدوات المختلفة والغرف والرفع والكنس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غيتاي، شو ناكانوز، إنه شعر بأنهم واجهوا التحدي المتمثل في الانطلاق إلى الفضاء، لكن العمل في الفضاء ينطوي على تكاليف ومخاطر كبيرة لرواد الفضاء. وقال إن هذا هو المكان الذي ستكون فيه الروبوتات مفيدة.