قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمنطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية) محل ترحيب ما لم تكن بغرض التحقيق.

وفي مؤتمر صحفي اعتيادي قال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان في معرض الرد على سؤال عن نبأ توجيه الدعوة للمفوضة السامية ميشيل باشيليت للزيارة في النصف الأول من العام إن الدعوة ممتدة منذ فترة طويلة.

وكانت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست ذكرت أمس الخميس نقلاً عن مصادر لم تسمها أن الصين وافقت أن تزور المفوضة منطقة شينجيانغ بعد دورة الألعاب الشتوية التي ستستضيفها بكين.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

​​​​​​​والعام الماضي اتهمت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، الصين باحتجاز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.

غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال" هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".