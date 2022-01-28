سياسة
2 دقيقة قراءة
"ما لم تكن للتحقيق".. الصين ترحّب بزيارة مفوضة حقوق الإنسان لمنطقة شينجيانغ
رحّبت الصين بزيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمنطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية) بشرط أن لا تكون بغرض التحقيق، وذلك بعد دورة الألعاب الشتوية التي ستستضيفها بكين.
"ما لم تكن للتحقيق".. الصين ترحّب بزيارة مفوضة حقوق الإنسان لمنطقة شينجيانغ
تسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949 وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة / Reuters
28 يناير 2022

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمنطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية) محل ترحيب ما لم تكن بغرض التحقيق.

وفي مؤتمر صحفي اعتيادي قال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان في معرض الرد على سؤال عن نبأ توجيه الدعوة للمفوضة السامية ميشيل باشيليت للزيارة في النصف الأول من العام إن الدعوة ممتدة منذ فترة طويلة.

وكانت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست ذكرت أمس الخميس نقلاً عن مصادر لم تسمها أن الصين وافقت أن تزور المفوضة منطقة شينجيانغ بعد دورة الألعاب الشتوية التي ستستضيفها بكين.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

​​​​​​​والعام الماضي اتهمت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، الصين باحتجاز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.

غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال" هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us