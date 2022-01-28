سياسة
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استحوذت عليه منذ نحو 100 عام.. المغرب يطالب فرنسا بإعادة أرشيف الخطابي
عبر مذكرة كتابية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي، طالب المغرب، فرنسا بإعادة أرشيف محمد عبد الكريم الخطابي، قائد المقاومة الريفية ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي في البلاد.
استحوذت عليه منذ نحو 100 عام.. المغرب يطالب فرنسا بإعادة أرشيف الخطابي
يُلقَّب الخطابي بأسد الريف، حيث قاد المقاومة لهزيمة المستعمر الإسباني في معركة أنوال عام 1921 / Others
28 يناير 2022

طالب المغرب، فرنسا بإعادة أرشيف محمد عبد الكريم الخطابي، أحد أبرز قادة الحركات التحررية بالعالم وقائد المقاومة الريفية ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي في البلاد.

جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) مساء الخميس.

‎واستمرّ الاستعمار الفرنسي للمغرب من 1912 إلى 1956، والاستعمار الإسباني بين 1913 و1956، حيث اقتصر على شمال البلاد.

فيما بقيت مدينتا سبتة ومليلية أقصى شمال المغرب تحت إدارة مدريد، وتعتبر الرباط أنهما "ثغران محتلّان".

وأفاد البيان بأنّ "رئيسة المجلس آمنة بوعياش وجهت عن طريق السلك الدبلوماسي مذكرة كتابية للأرشيف الدبلوماسي الفرنسي التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية تحث من خلالها على أهمية استعادة المغرب لأرشيف المرحوم محمد بن عبد الكريم الخطابي".

وأضاف أنّ "استعادة أرشيف الخطابي يدخل في إطار جهود الحفاظ على الأرشيف الوطني والذاكرة المغربية الجماعية".

وأوضح أنّ "مراسَلة المجلس جاءت دعماً لطلب في الموضوع سبق أن وجهته مؤسسة أرشيف المغرب (حكومية)، للأرشيف الدبلوماسي من أجل استرجاع الوثائق الأصلية للمرحوم عبد الكريم الخطابي التي توجد بحوزتها، بعد أن استحوذت الجيوش الفرنسية عليها سنة 1926".

وتابع: "الأرشيف الوطني، علاوة على قيمته الرمزية، له أهمية بالغة في توطيد دولة الحق والقانون وفي قراءة الأحداث التاريخية، خصوصاً ما يتعلّق منها بتاريخنا الراهن".

ويُعَد الخطابي من أبرز قادة الحركات التحرّرية بالعالم، وكان يُلقَّب بأسد الريف، حيث قاد المقاومة لهزيمة المستعمر الإسباني في معركة أنوال عام 1921.

وشهدت المعركة، مقتل أكثر من 15 ألف جندي إسباني وأسْر مئات، لتنسحب إثرها إسبانيا من منطقة الريف، شمالي المملكة.

​​​​​​​ومع نهاية حرب الريف (استمرّت بين 1920 و1927)، اضطُر الخطابي إلى الاستسلام بعد إنزال عسكري ضخم للجيشين الفرنسي والإسباني بالمنطقة، لتنفيه فرنسا إلى جزيرة لارينيون (قرب مدغشقر) نحو 20 عاماً، قبل أن تسمح له باللجوء إلى مصر، حيث وافته المنية هناك عام 1963.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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