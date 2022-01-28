جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، التأكيد على أنّ روسيا لن تشعل حرباً مع أوكرانيا، إذا كان القرار متوقّفاً على موسكو.

جاء ذلك خلال مقابلة موسّعة مع ممثّلين عن عدة وسائل إعلام بشأن السياسات الخارجية الروسية.

وقال: "الحرب لن تشتعل إذا توقّف ذلك على روسيا، والمفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تنته بعد، ولن نسمح لأحد بتجاهل مصالحنا".

وأضاف أنّ "النقاط البناءة في الرد الغربي على مبادرة الضمانات الأمنية تعتمد على اقتراحات روسية سابقة".

وأمس، أعلنت واشنطن رغبتها في عقد محادثات جادة مع موسكو لبحث الهواجس الأمنية لكلا الطرفين في ظل احتدام الأزمة مع كييف.

ووجهت الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة، اتّهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهدّدت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو حال غزوها أوكرانيا.

وتقود الولايات المتحدة تحرّكاً دولياً لدعم كييف بالسلاح والعتاد اللازم للتصدّي لأيّ عدوان روسي محتمل.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.