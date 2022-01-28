حثت بريطانيا الشركات الكبرى اليوم الجمعة على تعزيز دفاعاتها في مواجهة هجمات إلكترونية روسية محتملة، بينما تتنامى مخاوف الغرب من أن يُعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر لقواته بضمّ جزء آخر من أوكرانيا.

وحذّرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بوتين مراراً من شنّ هجوم على أوكرانيا بعدما نشرت موسكو نحو مئة ألف جندي قرب الحدود مع جارتها السوفيتية السابقة.

ويقول مسؤولون روس إن الغرب يتملكه الهلع من روسيا وليس من حقه أن يوجّه موسكو إزاء ما يجب أن تفعله بعد أن وسّع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق عقب سقوط الاتحاد السوفيتي ونشر الفوضى في العراق وسوريا.

وطالب المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني التابع للمخابرات البريطانية، المؤسسات الكبرى بتعزيز أمنها الإلكتروني وسط التوترات المتنامية بشأن أوكرانيا.

وقال بول تشيشستر مدير العمليات في المركز: "على مدار عدة سنوات رصدنا نموذجاً لتحركات روسية خبيثة في الفضاء السيبراني".

وأضاف أن هجوماً إلكترونياً على أوكرانيا هذا الشهر كان بمثابة تحذير للأوكرانيين "بأن يخافوا ويتوقعوا الأسوأ". وقالت كييف إن موسكو تقف وراء الهجوم.