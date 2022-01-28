سياسة
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"قد يكون إرهابياً".. محققون فرنسيون إلى السعودية بشأن انفجار رالي دكار
فتح ممثلو الادعاء الفرنسيون في مكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً هذا الشهر بخصوص انفجار وقع أسفل سيارة في سباق "رالي دكار" نهاية ديسمبر/كانون الأول، وذكر مصدر مطلع أن محققين فرنسيين يستعدون للسفر إلى السعودية قريباً في إطار التحقيق.
"قد يكون إرهابياً".. محققون فرنسيون إلى السعودية بشأن انفجار رالي دكار
وزير الخارجية الفرنسي يقول إنه توجد "فرضية" بأن الحادث الذي أصيب فيه بوترون "كان هجوماً إرهابياً" / Reuters
28 يناير 2022

ذكر مصدر مطلع اليوم الجمعة أن محققين فرنسيين يستعدون للسفر إلى السعودية قريباً في إطار تحقيقهم في استهداف مواطنين فرنسيين خلال سباق "رالي دكار".

وفتح ممثلو الادعاء الفرنسيون في مكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً هذا الشهر بخصوص انفجار وقع أسفل سيارة في السباق في نهاية ديسمبر/كانون الأول وأصيب خلاله سائق السباق الفرنسي فيليب بوترون بجروح بالغة.

وأكد المصدر لرويترز أنهم سمعوا أيضاً من شهود عن حادث ثانٍ وقع لسيارة دعم تابعة للمتسابقة الفرنسية الإيطالية كاميليا ليباروتي شبت بها النيران.

وقالت إذاعة "RMC" إن المتسابقة سمعت "انفجاراً" قبل نشوب الحريق.

وقال المصدر: "نعتزم إرسال بعثة في وقت قريب جداً"، مضيفاً أنه بخلاف ما ذكره بعض وسائل الإعلام الفرنسية "لم يمانع السعوديون أبداً" في التعاون. وذكر المصدر أنه لم تكن حاجة ملحة إلى سفر المحققين الفرنسيين إلى السعودية لأنهم بدؤوا تحقيقهم باستجواب الشهود الفرنسيين بعد عودتهم من المملكة.

وتابع بأن هذه المرحلة من التحقيق انتهت الآن.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه توجد "فرضية" بأن الحادث الذي أصيب فيه بوترون "كان هجوماً إرهابياً".

لكن وزارة الخارجية السعودية ذكرت في الثامن من يناير/كانون الأول أن التحقيق المبدئي في الانفجار لم يثر أي شبهة جنائية.

وأشار المصدر إلى أن في هذه المرحلة لم يتغيّر الموقف السعودي.

وذكر أن بعض الشهود الذين عادوا إلى فرنسا تحدثوا عن الحادث الثاني من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكتبت ليباروتي بنفسها على موقع إنستغرام في بداية يناير/كانون الثاني أن سبب الحريق غير واضح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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