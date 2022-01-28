سياسة
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مقاعد وثيرة وموسيقى الجاز.. فندق للكلاب بجنوب إفريقيا يقدّم خدمة "6 نجوم"
تحظى الكلاب التي يودعها أصحابها الأثرياء في فندق "سابويروف" بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا بمعاملة خاصة يحلم بها الكثير من البشر في البلاد.
مقاعد وثيرة وموسيقى الجاز.. فندق للكلاب بجنوب إفريقيا يقدّم خدمة "6 نجوم"
تشتمل الخدمات الترفيهية التي يقدّمها فندق "سابويروف" على حمام سباحة ومقاعد ضخمة وثيرة وموسيقى الجاز / AFP
28 يناير 2022

عادةً ما تكون النجوم الخمسة هي أعلى درجة يمكن أن تحصل عليها الفنادق الفاخرة، لكن فندقاً في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا يقدّم لنزلائه من الكلاب خدمات متميزة ربما تجعله يستحق النجوم الستة.

فالكلاب التي يودعها أصحابها الأثرياء فندق "سابويروف" تحظى بمعاملة خاصة يحلم بها الكثير من البشر في البلاد.

يقول واتسون مبالا أحد رعاة الكلاب في الفندق: "نبذل قصارى جهدنا لتقديم خدمة ستة نجوم".

وأضاف: "نريد حقاً أن نوفّر إقامة فاخرة للكلاب تشمل إشرافاً على مدى الأربع والعشرين ساعة وخدمات ترفيهية في حمام السباحة ومقاعد ضخمة وثيرة وموسيقى الجاز".

وتشمل الخدمات أيضاً نزهات طويلة لتمشية الكلاب في المناطق الريفية بوادي فرانتشوك بمنطقة مزارع العنب غربي البلاد.

وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على نهاية حقبة حكم الأقلية البيضاء، لا تزال جنوب إفريقيا أحد أكثر بلدان العالم انعداماً للمساواة إذ يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، ومن بينهم من يقيم في ملجأ للمشرّدين في مواجهة مركز رعاية الكلاب التي تتراوح أعمارها بين ستة أشهر وعام.

ومن بين الخدمات المُميّزة التي يقدّمها الفندق أيضاً تقديم شمبانيا الكلاب، وهي عبارة عن ماء مختلط بأعشاب داخل زجاجة شمبانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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