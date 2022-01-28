سياسة
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مليارديرات عرب على قائمة أثرياء إفريقيا في 2022.. من هم؟
تضمّ قائمة فوربس لأغنى أثرياء إفريقيا لعام 2022، مليارديرات عرب من مصر والمغرب والجزائر، وترصد القائمة ثروة المليارديرات الأفارقة المقيمين في القارة السمراء أو تقع أعمالهم الأساسية هناك.
مليارديرات عرب على قائمة أثرياء إفريقيا في 2022.. من هم؟
تضمّ قائمة فوربس لأغنى أثرياء إفريقيا لعام 2022 مليارديرات عرب من مصر والمغرب والجزائر
28 يناير 2022

يُقدّر إجمالي ثروات المليارديرات في قارة إفريقيا، البالغ عددهم 18 مليارديراً، بنحو 84.9 مليار دولار، وقد أصبحوا أغنى مما كانوا عليه منذ سنوات بزيادة 15% عن الأشهر الـ12 الماضية.

وتضمّ قائمة فوربس لأغنى أثرياء إفريقيا لعام 2022، مليارديرات عرب من مصر والمغرب والجزائر، وترصد القائمة ثروة المليارديرات الأفارقة المقيمين في القارة السمراء أو تقع أعمالهم الأساسية هناك، لهذا استُبعد الملياردير المصري المقيم في لندن، محمد الفايد.

مصر

يحتلّ المستثمر وسليل أغنى عائلة في مصر، ناصف ساويرس، المركز الرابع على القائمة، بثروة صافية تُقدّر بنحو 8.6 مليار دولار في 23 يناير/كانون الثاني 2022.

وتبلغ ثروته على قائمة فوربس اللحظية لميارديرات العالم نحو 8.2 مليار دولار في 25 يناير/كانون الثاني 2022، ويأتي شقيقه الملياردير نجيب ساويرس في المركز الثامن، بثروة صافية تبلغ 3.4 مليار دولار.

ويحتلّ الملياردير المصري، محمد منصور، الذي يتولّى الإشراف على مجموعة منصور العائلية، المركز 12 على القائمة. والتي تضمّ أيضاً أخويه ياسين ويوسف، اللذان يشتركان في ملكية المجموعة العائلية، في المركزين 18 و15 على التوالي.

الجزائر

ويحتلّ الملياردير يسعد ربراب وعائلته المركز الثاني على قائمة فوربس للأثرياء العرب لعام 2021 بثروة صافية تبلغ 5.1 مليار دولار. ويُعدّ الجزائري الوحيد ضمن القائمة.

ويشغل يسعد ربراب منصب المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة Cevital، أكبر شركة خاصة في الجزائر.

المغرب

وتضمّ القائمة مليارديرين فقط من المغرب، وهما عزيز أخنوش وعائلته بثروة صافية ثروة تُقدّر بنحو 2.2 مليار دولار، وعثمان بنجلون وعائلته بثروة صافية ثروة تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لتقديرات "فوربس".

وعُيّن أخنوش، الذي يمتلك حصة الأغلبية في مجموعة "أكوا" التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، رئيساً لوزراء المغرب في سبتمبر/أيلول 2021، بينما يشغل بنجلون منصب الرئيس التنفيذي لبنك "BMCE Bank of Africa".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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