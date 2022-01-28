في خضم الأحداث المتسارعة على الجبهة الأوكرانية، وتصاعد مخاوف اجتياح روسي محتمل، مع إجراء الجيش الروسي مناورات عسكرية مكثفة على الحدود، تسارع في المقابل الدول الغربية إلى إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف.

خطوة يرجعها المحلل السياسي الأوكراني، محمد فرج الله، في حديثه إلى TRT عربي، إلى أنّ "القوى العظمى أصبحت تتفادى الصدامات المباشرة بينها، وبالتالي نرى الناتو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يرسلون معدات عسكرية لأوكرانيا بدلاً من القوات العسكرية، فيما يشبه حرباً بالوكالة".

غير أن الموقف الألماني من هذا الحراك الغربي بقي ملتبساً، فمن ناحية تحذر حكومتها بوتين من إقدامه على خطوة الاجتياح، ومن ناحية أخرى تعارض التسليح الغربي للأوكرانيين، بل وتعطِّله وتمنع مرور طائراته من أجوائها. فيما محاولاتها البسيطة لدرء الحرج، مثل إعلانها إرسال شحنة خُوَذ للجيش الأوكراني، جعلت منها مادة للسخرية داخلياً وخارجياً. الأمر الذي يطرح عدة أسئلة حول أسباب هذا الموقف الملتبس.

الغرب نحو تسليح أوكرانيا

منذ الأسبوع الماضي أعلنت بريطانيا إطلاقها جسراً جوياً لنقل شحنة أسلحة نحو أوكرانيا، تضمنت عدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات، حسبما صرح به وزير دفاع المملكة بين والاس. مرفقة بطاقم من الخبراء لتدريب الجانب الأوكراني على استعمالها تحسباً للاجتياح الروسي المحتمل.

إضافة إلى ذلك، وحتى يوم السبت الماضي، سلّم أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكثر من 90 طناً مما وصفته أمريكا بـ"المساعدة الفتاكة" لأوكرانيا. ومن جانبها أعلنت دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولتوانيا ولاتفيا، أنها سترسل صواريخ جافلين وستينغر الأمريكية الصنع بعدما تلقت إذناً من واشنطن في هذا الصدد بداية الأسبوع الماضي.

وتتحرك كل من الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو لزيادة التزاماتهم العسكرية في دول البلطيق وأوروبا الشرقية مع تصاعد مخاوف المواجهة مع روسيا بشأن أوكرانيا. إذ أرسلت الدنمارك طائرات مقاتلة إلى ليتوانيا وفرقاطة إلى بحر البلطيق. كما عرضت فرنسا إرسال قوات إلى رومانيا، وحركت إسبانيا فرقاطة إلى البحر الأسود. ووضع الرئيس بايدن آلاف الجنود الأمريكيين في حالة تأهب قصوى.

وبعثت كندا بفرق قوات خاصة لأوكرانيا، مهمتها، حسب الحكومة الكندية، "المساعدة على إجلاء البعثات الدبلوماسية في حال ونشوب الحرب". فيما أوردت تقارير صحفية مشاركة قوات خاصة تابعة للمخابرات العسكرية الأمريكية في تدريب ميليشيات مدنية أوكرانية على القيام بحرب شوارع لمقاومة الاجتياح الروسي في حال وقوعه.

مساعدات برلين.. مادة للسخرية

وبينما تتوالى المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، رفضت ألمانيا تسليم أوكرانيا أسلحة من شأنها أن تأخذ الأوضاع إلى طريق اللا رجعة. بل وَسَعَت إلى تعطيل وصول تلك المساعدات إلى محطتها النهائية، بمنعها مرور الطائرات المحملة بالأسلحة من أجوائها، واحتجازها شحنة قادمة من إستونيا نحو كييف تتضمن تسعة مدافع هاوتزر.

لكن بالمقابل أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، السبت أن ألمانيا ستسلم أوكرانيا مستشفى ميدانياً في شباط/ فبراير القادم. وقالت الوزيرة الألمانية في مقابلة مع صحيفة دي فيلت: "أستطيع أن أتفهم أننا نريد دعم أوكرانيا وهذا بالضبط ما نفعله". وأضافت: "سنسلم مستشفى ميدانياً كاملاً في شباط/ فبراير مع تأمين التدريب اللازم للعاملين"، موضحة أن كلفة ذلك ستبلغ 5,3 ملايين يورو.

كما أعلنت نفس الوزيرة يوم الأربعاء إرسال بلادها شحنة مساعدات إضافية تضمنت 5000 خوذة عسكرية. فيما أصبح مادة لسخرية واسعة، من موقف الحكومة الألمانية، على نطاق داخلي وخارجي.

وعلق رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، على القرار ساخراً: "ماذا سترسل ألمانيا بعد ذلك؟ الوسائد؟". وأردف في تصريحه لصحيفة بليد: "إنها مزحة كبيرة! (...) ألمانيا فشلت في فهم أننا نتعامل مع جيش روسي مجهز للغاية يمكنه بدء غزو أوكرانيا في أي لحظة". وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، قد أدان سابقاً موقف ألمانيا لرفضها تزويد كييف بالسلاح، وحثّ برلين على وقف "تقويض الوحدة" و "تشجيع فلاديمير بوتين".

أثار القرار كذلك موجة سخرية داخلياً، فغرَّد نشطاء على موقع التويتر، مشبهين ذلك بحملة توعية للسلامة الطرقية كانت أطلقتها الحكومة الألمانية تحت شعار: "قد تبدوا الخوذ بشعة، لكنها تحميك!".

وانتقد النائب البرلماني الألماني المحافظ، نوربرت روتجن، موقف حكومته قائلاً: "داخل الاتحاد الأوروبي، تعد ألمانيا ضرورية لتحقيق الوحدة (...) هدف بوتين هو تقسيم الأوروبيين. إذا ساد الانطباع بأن ألمانيا ليست ملتزمة تمامًا الرد القوي للناتو، فسيكون قد نجح في شل أوروبا وتقسيم التحالف".

ما أسباب ارتباك الموقف الألماني؟

من ناحية الخطاب فالحكومة الألمانية ملتزمة بموقفها المعادي للتصعيد الروسي على حدود أوكرانيا. هذا ما جدد التعبير عنه مستشارها، أولاف شولتز، خلال لقائه يوم الثلاثاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا: "أي عدوان عسكري (روسي) يستهدف وحدة أراضي أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة".

في المقابل، تسعى إلى عرقلة استمرار تسليح الغرب لأوكرانيا، كما سبق وصرَّحت وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك خلال زيارتها للعاصمة الأوكرانية كييف، الأسبوع الماضي، أنها "ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة". حيث أتى ذلك تزامناً مع إعلان بريطانيا عن قرار تسليح الأوكران.

موقف مرتبك، يفسره مقال لصحيفة نيويورك تايمز بأن "الألمان يتساءلون بشأن كلفة دعم أوكرانيا!". كلفة على رأسها اتساع رقعة النزاع لتشمل أوروبا وعدة مناطق أخرى في العالم، في وقت كانت ألمانيا مسرحاً لحربين عظيمتين من هذا النوع.

كذلك الكلفة الاقتصادية، فمع التهديد بقطع خطوط الإمداد بالغاز الروسي نحو أوروبا، والذي أمن في سنة الماضية 75% من الاحتياجات الأوروبية، تمسكت الحكومة الألمانية بالغموض إزاء موقفها من خط "نورد ستريم 2"، إذ دافعت الحكومة الاشتراكية الديموقراطية عن أن المشروع "لشركات خاصة" و"منفصل عن أوكرانيا. فيما لا يخفى توجُّس برلين من قطعه وسط شتاء قارس وأزمة طاقية تضرب العالم.

ويخلص مقال نيويورك تايمز إلى أن "الجدل حول أين تكمن الولاءات الألمانية على وجه التحديد، مؤلم لكنه ليس جديدًا". مُرجعاً ذلك إلى امتداد العلاقات الروسية الألمانية على مدى قرون من التبادل التجاري والثقافي. كما أضفت عليه الحرب الباردة طبقة أخرى من التعقيد فأصبحت ألمانيا الغربية راسخة بقوة في التحالف الغربي بينما عاشت نظيرتها الشرقية تحت الاحتلال السوفيتي.