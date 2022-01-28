سياسة
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"الكرة بملعبه".. فرنسا: بوتين سيقرر إما المواجهة وإما الحوار بشأن أوكرانيا
أجرى الرئيس الفرنسي اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي تناولا فيه الأزمة في أوكرانيا، وقال وزير الخارجية الفرنسي عقب الاتصال إن "الكرة أصبحت في ملعب بوتين" وإنه هو من "يُحدّد ما إذا كان يريد المواجهة أو التشاور".
"الكرة بملعبه".. فرنسا: بوتين سيقرر إما المواجهة وإما الحوار بشأن أوكرانيا
تحدّث ماكرون مع بوتين عبر الهاتف لأكثر من ساعة / Reuters
28 يناير 2022

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من "يُحدّد ما إذا كان يريد المواجهة أو التشاور" بشأن الأزمة الأوكرانية، بعد اتصال بين بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الموضوع.

وقال لودريان عبر إذاعة RTL إن "الكرة أصبحت في ملعب بوتين"، بعد يومين من تقديم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ردودهما على الطلبات الروسية بضمانات استراتيجية تشمل طلب عدم ضمّ أوكرانيا لحلف الناتو.

وتحدّث ماكرون مع بوتين عبر الهاتف لأكثر من ساعة، على أن يُكّلم الرئيس الفرنسي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عند السابعة مساءً بتوقيت غرينتش (18,00 ت غ)، حسب الإليزيه.

وأعلن ماكرون أنه يريد إيجاد الوسائل لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية لا سيّما من خلال إحياء اتفاقيات مينسك للسلام للعام 2015 ضمن الإطار الرباعي لصيغة النورماندي بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة فرنسا وألمانيا.

وفي اجتماع حصل الأربعاء حول الصيغة نفسها، قَبِل الروس والأوكرانيون بالعمل على تعزيز وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا حيث خلّف الصراع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة في مقابلة أذيعت على عدة محطات إذاعية وتلفزيونية روسية إن بلاده تريد المسار الدبلوماسي وليس الحرب، بعد الدعوة الأمريكية للعودة إلى طاولة المفاوضات والامتناع عن غزو أوكرانيا.

وقال "إذا تُرك الأمر لروسيا، لن تكون هناك حرب. نحن لا نريد الحرب. لكننا لن نسمح أيضاً بأن يُستخف بصلافة بمصالحنا، أو بتجاهلها".

من جهته، تساءل لودريان "هل يُريد (بوتين) أن يكون هو من يؤكّد أن روسيا قوّة عدم توازن، أم أنه جاهز للعمل على خفض التصعيد؟"

وتابع "على فلاديمير بوتين أن يُحدّد ما إذا كان يريد المواجهة أو التشاور"، مضيفاً: "نحن مستعدّون للتشاور. لكن يجب أن يكون الطرفان مستعدين ليحصل ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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