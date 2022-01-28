سياسة
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صور | القطة "ويلو" عضو جديد ينضم إلى أسرة بايدن في البيت الأبيض
ضم الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل عضواً جديداً إلى أسرة البيت الأبيض، وهي قطة مزرعة تبلغ من العمر عامين، وأطلق عليها اسم ويلو.
صور | القطة "ويلو" عضو جديد ينضم إلى أسرة بايدن في البيت الأبيض
القطة ويلو تبلغ من العمر عامين وهي ذات شعر رمادي وأبيض مخطط 
28 يناير 2022

أعلن مكتب سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن أن الأسرة انضم إليها في البيت الأبيض عضو جديد، القطة ويلو ذات الشعر الأبيض والرمادي المخطط والتي يبلغ عمرها عامين.

وقال مايكل لاروسا المتحدث باسم السيدة الأولى، وهي أستاذة متخصصة في التعليم الجامعي المتوسط، إنها أطلقت اسم ويلو على القطة نسبة إلى مدينتها ويلو جروف بولاية بنسلفانيا.

وأضاف أن السيدة بايدن كانت قد أعلنت في أبريل/نيسان أن الأسرة تستعد لاستقبال قطة.

وقال إن القطة ذات العينين الرماديتين والشعر القصير تعيش الآن في البيت الأبيض ومعها "لعبها المفضلة وتساليها المحببة ومساحة كبيرة تتشممها وتتجول فيها".

ونشرت السيدة الأولى على حسابها في موقع تويتر صوراً للقطة وأرفقتها بعبارة "التقوا ويلو".

وفي ديسمبر/كانون الأول، استقبلت أسرة بايدن كلباً جديداً اسمه كوماندر من نوع جيرمان شيبرد وكان عمره وقتها أربعة أشهر.

أما كلبها السابق تشامب فقد مات في وقت سابق من 2021. وقبل أن تأتي إلى البيت الأبيض، تبنت الأسرة الكلب ميجر الذي جرى إنقاذه، لكنه يعيش الآن مع أصدقاء في جزء ملحق بالبيت بعد حوادث عقر تردد أنها حدثت بالبيت الأبيض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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