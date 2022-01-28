سياسة
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شاهد | جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 30 فلسطينياً ويستهدف سيارة إسعاف بالضفة
أصيب نحو 30 فلسطينياً، الجمعة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات شمال الضفة الغربية، ووفقاً لبيان الهلال الأحمر الفلسطيني استهدف الاحتلال سيارة إسعاف ما أدى إلى تضررها وإصابة طبيب في كتفه.
شاهد | جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 30 فلسطينياً ويستهدف سيارة إسعاف بالضفة
تشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دَجن أسبوعياً، فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية
28 يناير 2022

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، 30 فلسطينياً، واستهدف مرتين، سيارة إسعاف، خلال مواجهات، شمالي الضفة الغربية.

وفي بلدتي بيتا وبيت دَجن، بمحافظة نابلس (شمال)، أُصيب 26 مواطناً، بينهم 13 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و13 إصابة جراء الاختناق بالغاز، حسب بيان للهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي).

كما استهدف الجيش الإسرائيلي، مرتين، حسب بيان الهلال الأحمر، إحدى سيارات الإسعاف التابعة له، خلال تنفيذها مهامها في بلدة بيت دجن، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى وقوع أضرار في الزجاج الخلفي للسيارة، وإصابة طبيب بالرصاص المطاط في كتفه أثناء تقديم الإسعاف الأولي لأحد المصابين.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية، رفضاً للسيطرة الإسرائيلية على أراض فلسطينية خاصة، تقع في جبل صَبيح.

كما تشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دَجن أسبوعياً، فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغايات استيطانية.

وفي بلدة كُفر قدوم، شرقي قلقيلية (شمال)، أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفل وصحفي، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية أسبوعية منددة بالاستيطان ومطالِبة بفتح شارع رئيسي يؤدي إلى البلدة.

وقال الناطق الإعلامي لحركة التحرير الوطني "فتح" في مدينة قلقيلية، مراد شتيوي، في بيان إن "جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط مما أدى إلى إصابة طفل عمره 13 عاماً بعيار معدني في الرجل، والصحفي ناصر اشتية بعيار في اليد، إضافة إلى شابين آخرين".

وأضاف أن جميع المصابين عولجوا ميدانياً من قبل طاقم تابع للهلال الأحمر الفلسطيني.

وتشهد بلدة كفر قدوم مسيرة أسبوعية للمطالبة بفتح شارع رئيسي للقرية تغلقه سلطات الاحتلال منذ أكثر من 17 عاماً.

وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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