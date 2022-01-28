تناقلت وسائل الإعلام المصرية خبر وفاة فالتراود بيتون، أرملة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال المعروف باسمه الحركي رأفت الهجان.

ونقل موقع "القاهرة 24" خبر وفاتها عن مصدر مقرب من الأسرة، وقال إنها رحلت عن عمر ناهز 80 عاماً بعد صراع مع المرض إذ كانت تعاني من أمراض بالقلب.

وأضاف المصدر أن بيتون توفيت في شهر أغسطس/آب الماضي ودفنت بمقابر الأسرة في ألمانيا، دون أن يذكر سبب تأخر إعلان الوفاة كل هذه المدة.

ويعد رفعت الجمال أحد أهم جواسيس مصر في القرن العشرين، إذ كان مكلفاً من قبل مخابرات بلاده بالتجسس على إسرائيل انطلاقاً من عام 1956.