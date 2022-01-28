سياسة
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"ألوية العمالقة" المدعومة إماراتياً تعلن استكمال عملياتها بشبوة ومأرب
أعلنت "ألوية العمالقة"، وهي قوات تابعة للجيش اليمني مدعومة من الإمارات، استكمال عملياتها العسكرية ضد جماعة "الحوثي" في محافظتي شبوة ومأرب جنوبي ووسط البلاد، وإعادة تموضع قواتها بعد تأمين محافظة شبوة بالكامل.
"ألوية العمالقة" المدعومة إماراتياً تعلن استكمال عملياتها بشبوة ومأرب
أظهرت مقاطع فيديو متداولة لألوية العمالقة إعادة تموضع لقواتها في محافظة شبوة بعد تحرير مديريات بيحان وحريب
28 يناير 2022

أعلنت قوات "ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني، الجمعة، استكمال عملياتها العسكرية ضد جماعة "الحوثي" في محافظتي شبوة ومأرب جنوبي ووسط البلاد.

وقال بيان صادر عن القوات المدعومة من الإمارات: "استكملت ألوية العمالقة الجنوبية عملية (إعصار الجنوب) التي تكللت بتحرير مديريات بيحان (عسيلان وعين وبيحان) في محافظة شبوة، ومديرية حريب بمأرب من قبضة المليشيات الحوثية".

وأضاف البيان: "أعادت ألوية العمالقة الجنوبية تموضع قواتها في محافظة شبوة بعد تحرير مديريات بيحان وحريب وتأمينها لمحافظة شبوة بشكل كامل من مليشيات الحوثي".

وذكر أنه "بعد النجاح الكبير الذي حققته قوات العمالقة الجنوبية في عملية (إعصار الجنوب)، بدأت بنقل ألويتها ‏إلى عرينها بجاهزية عالية"، دون مزيد من التفاصيل.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أطلقت "ألوية العمالقة" عملية "إعصار الجنوب"، وتمكنت خلالها من تحرير 3 مديريات في شبوة كان يسيطر عليها الحوثيون، إضافة إلى تحرير مديرية حريب في محافظة مأرب المجاورة.

و"ألوية العمالقة" تشكيلات عسكرية يمنية أنشأتها الإمارات في الساحل الغربي للبلاد بين عامي 2016 و2018، ويبلغ عددها نحو 15 لواء.

ويضم اللواء الواحد ألف فرد تقريباً وفق تقديرات مقربين من "ألوية العمالقة"، مع تفاوت في العدد من لواء إلى آخر.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفاً بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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