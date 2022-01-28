أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم، الجمعة، إصابة لاعبي المنتخب، سفيان الكرواني ومنير الكجوي المحمدي، بفيروس كورونا، قبل يومين من مواجهة مصر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021".

وقالت الجامعة في بيان على موقعها الإلكتروني: "المسحة الطبية جاءت نتيجتها سلبية بالنسبة لجميع اللاعبين، باستثناء اللاعبين سفيان الكرواني ومنير الكجوي المحمدي، اللذين جاءت نتيجة مسحتهما إيجابية واللذين يخضعان حالياً للبروتوكول الصحي المعتمد".

وأشارت الجامعة إلى أنه "تطبيقاً للبروتوكول الطبي المعمول به من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم خلال بطولة كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون 2021، أجرى لاعبو المنتخب الوطني المغربي، صباح اليوم الجمعة، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد".

وكان المنتخب المغربي قد حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهاية كأس إفريقيا للأمم، ضارباً موعداً مع المنتخب المصري، بعد غد الأحد.