سياسة
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قرب الحدود مع إيران.. هجوم على نقطة للجيش الباكستاني يسفر عن مقتل 10 جنود
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 10 من جنوده على الأقل، جراء هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب غربي البلاد قرب الحدود مع إيران، وأعلنت "جبهة تحرير بلوشستان"، وهي جماعة مسلحة محظورة في الإقليم ومصنفة إرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم.
قرب الحدود مع إيران.. هجوم على نقطة للجيش الباكستاني يسفر عن مقتل 10 جنود
أعلنت "جبهة تحرير بلوشستان" وهي جماعة مسلحة محظورة في الإقليم مسؤوليتها عن الهجوم
28 يناير 2022

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 10 من جنوده على الأقل، جراء هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب غربي البلاد قرب الحدود مع إيران.

وقال الجيش في بيان الجمعة، إن "إرهابيين" نفذوا الهجوم، في وقت متأخر الثلاثاء، على نقطة تفتيش لقواته بمنطقة "كيش" بإقليم بلوشستان.

وأضاف أنه "خلال تبادل إطلاق النار قُتل إرهابي وأُصيب آخرون"، مشيراً إلى أنه "جرى اعتقال ثلاثة إرهابيين آخرين في عملية تطهير لاحقة"، دون إشارة لهويتهم.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء عمران خان، في تغريدة، الجمعة: "أحيي الجنود الشهداء العشرة الذين صدوا هجوماً إرهابياً على نقطة تفتيش في إقليم بلوشستان".

وأضاف خان: "نحن حازمون في التزامنا بتخليص باكستان من كل أشكال الإرهاب".

من جانب آخر، أعلنت "جبهة تحرير بلوشستان"، وهي جماعة مسلحة محظورة في الإقليم، في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم.

ويشهد الإقليم هجمات ضد المدنيين والقوات الأمنية من قبل مسلحين ينتمون إلى ما يُعرف بـ"جيش تحرير بلوشستان"، المصنف تنظيماً "إرهابياً" لدى السلطات الباكستانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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