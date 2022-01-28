سياسة
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على حدود النيجر.. مقتل جنديَّين و"إرهابيين" اثنين باشتباك جنوبي الجزائر
قُتل جنديان جزائريان وإرهابيان خلال اشتباك مسلح بولاية "إن قزام" الحدودية مع النيجر أقصى جنوب البلاد، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية.
على حدود النيجر.. مقتل جنديَّين و"إرهابيين" اثنين باشتباك جنوبي الجزائر
بين فترة وأخرى تعلن الجزائر القضاء على "عناصر إرهابية"، إذ كشفت وزارة الدفاع سابقاً أن قواتها تمكنت خلال 2021 من تحييد 23 إرهابياً / AFP
28 يناير 2022

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الجمعة، مقتل جنديين والقضاء على "إرهابيين" اثنين في اشتباك مسلح مع "مجموعة إرهابية" بولاية "إن قزام" الحدودية مع النيجر أقصى جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين بولاية إن قزام، استشهد عسكريان ليلة أمس الخميس".

ووفق البيان، أسفرت العملية عن القضاء على "إرهابيين" اثنين واسترجاع رشاش ثقيل عيار "12.7 ميليمتر" وقطعتي سلاح "كلاشينكوف" وسيارة رباعية الدفع وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

وفي السياق، قدم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، التعازي لعائلتي الجنديين.

ونقل البيان عن شنقريحة قوله إن "الجيش يؤكد حرصه الشديد على مواصلة عمليات مكافحة فلول الجماعات الإرهابية وحماية حدودنا من آفة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة عبر ربوع الوطن كافة، في كل الظروف والأحوال".

وبين فترة وأخرى تعلن الجزائر القضاء على "عناصر إرهابية"، إذ كشفت وزارة الدفاع سابقاً أن قواتها تمكنت خلال 2021 من تحييد 23 إرهابياً بينهم 9 جرى القضاء عليهم، وتوقيف 8 في عمليات للجيش، إلى جانب استسلام 6 آخرين.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي تواجه قوى الأمن جماعات مسلحة، إلا أن نشاطها تراجع خلال السنوات الأخيرة نحو مناطق معزولة في الجبال والمناطق الصحراوية الحدودية مع دول الساحل، ومن أبرز تلك الجماعات "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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