بعنوان "استقالة أمة"، اختارت وسائل الإعلام الأمريكية توصيف ظاهرة ترك الملايين من الأمريكيين خلال الفترة الأخيرة، لوظائفهم، والتي قد انتشرت بشكل لافت في العديد من القطاعات والمجالات.

وبينما لا يزال الاختصاصيون والمحللون يسعون إلى تحليل هذه الظاهرة والوقوف عند أهم دوافعها وأسبابها، تفتح المنتديات الإلكترونية والعديد من الأوساط الشبابية في الأثناء، مناقشات واسعة النطاق، يتساءل فيها الكثيرون عن دواعي العمل، مقيمين فكرة "العمل" في أساسها، لينتهي بعضهم إلى معاداة العمل أو على الأقل تأييد فكرة العمل بشروط محددة.

ولاقى هذا التيار الجديد أي تيار "مناهضة العمل" رواجاً كبيراً، وسط تخوف الجهات الرسمية من تغيير جذري لوجه حياة العمل الأمريكية خلال الفترة القادمة، والتي بدأت ملامحها تتشكل فعلياً مع بداية انتشار جائحة كورونا وفرض الكثير من القيود وإقرار العديد من التدابير الوقائية، ومنها في بيئات العمل.

الأمريكيون يتركون وظائفهم

كشفت وزارة العمل الأمريكية بأن ما لا يقل عن 30 مليون أمريكي قد تركوا وظائفهم في الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني 2020 وأغسطس/آب من العام ذاته. وقد بلغت الاستقالات ذروتها خلال شهر أغسطس/آب، حيث بلغ عدد الأمريكيين الذين غادروا وظائفهم حوالي 4.3 مليون أمريكي أي ما يعادل تقريبا 2.9% من القوى العاملة إجمالاً في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة الإندبندنت عن موقع البحث عن الوظائف "جوب ليست" Joblist، فإن قرابة ثلاثة أرباع العمال الذين ما زالوا في وظائفهم، يفكرون اليوم في تركها أيضاً.

وقد بدأت هذه الظاهرة في الانتشار فعلياً، وبشكل ملحوظ، منذ بداية انتشار جائحة كورونا، وما رافقها من تغييرات في سوق العمل، وتحويرات جذرية في أشكال الوظائف وظروف العمل المفروضة عليها.

فمع اعتماد الكثير من أرباب العمل، على الوظائف الرقمية، وتسريحهم العديد من العمال، في ظل الهزات الاقتصادية العنيفة التي تعرضت لها العديد من المؤسسات والقطاعات بداية انتشار الجائحة، قرر الكثير من العاملين في المقابل، استباق قرار تسريحهم وطردهم، وتركوا بالتالي وظائفهم، ووسعوا دائرة نشاطاتهم والعمل بحرية واستقلالية، أو البحث عن فرص عمل أفضل، ولم يكن الحظ قد حالف الجميع بنفس الكيفية.

وبعد مرور عامين على انتشار الوباء، قررت بعض المؤسسات والقطاعات استئناف أعمالها بنفس الطريقة التي كانت عليها قبل فرض القيود، وأجبرت العاملين على العودة والالتحاق بمهامهم وأعمالهم، وكان قد أصدر بعضها قراراً بتخفيض الرواتب أو تخفيض الإجازات مدفوعة الراتب.

ومن هنا، كانت أزمة مضاعفة، حيث إن الموظفين في جميع أنحاء العالم فضلاً عن موظفي الولايات المتحدة كانوا يشعرون بالتعب والإرهاق النفسي، بعد أن ألقت الجائحة وظروف الحجر المنزلي بظلالها على الكثيرين، ولا سيما العاملون ذوو الأجور المنخفضة والعاملون الأساسيون.

ولم يعر أرباب العمل في ذلك اهتماماً خاصاً، بل فرضوا على الكثيرين الالتحاق بالعمل أو الطرد منه. ففجر ذلك لدى العديد منهم الكثير من التساؤلات، عن جدوى العمل في حياتهم، وعن الدور الذي يلعبه أصحاب العمل، الذين يفتقرون إلى التعاطف والإنسانية، في جعل الحياة أسوأ بالنسبة لهم، وفق ما أفاد به بعضهم في تصريحات إعلامية.

"مناهضة العمل".. تيار واسع الانتشار

بينما كان البعض يستمد معنى لحياته من وظيفته وعمله، وضع هذا المبدأ اليوم لدى الكثيرين على محك التقييم وعدم اليقين والتساؤل، بخاصة في ظل الظروف التي شهدتها أسواق العمل منذ انتشار الجائحة.

وجرى على ضوء ذلك إحياء تيار قديم كان قد تلاشى مع مرور التاريخ، لكنه يسترعي اليوم انتباه الكثير من الاختصاصيين وهو تيار "مناهضة العمل" والذي يعتقد أنصاره أن على الفرد ترك العمل، وتوسيع دائرة اهتماماته ونشاطاته وتنظيم حياته كما يراها مناسبة له، أو على الأقل العمل بقدر الحاجة فقط، بدلاً من العمل لساعات أطول لمجرد خلق رأس مال أو سلع فائضة.

وفي حديثها عن هذا التيار لصحيفة الإندبندنت، قالت دورين فورد، مديرة النقاشات في المنتدى الشبكي "صب ريديت" subreddit الذي يضم حوالي مليون مشترك ويميل إلى مناهضة العمل بأن :" الناس يفكرون، إن كنت لا أملك عملاً، فأنا لست بإنسان! وهذا تفكير متطرف بعض الشيء، لكن هناك أشخاصاً يفكرون بهذه الطريقة، أو أنهم يشعرون بالنقص إن لم تكن لديهم وظيفة. فهم يجهدون كي يجعلوا لحياتهم معنى أو هدف. وأعتقد أن بإمكان حركة مناهضة العمل مخاطبة أولئك الأشخاص، إذ تخبرهم أن العمل ليس المسألة الوحيدة في الحياة".

ومن جانبه قال البروفيسور أنطوني كلوتز، أستاذ العلوم الإدارية في جامعة تكساس للصحيفة تعليقاً على ظاهرة ترك الوظائف ومناهضة العمل بأنه "عندما نواجه وقائع وحوادث تتهدد الحياة، فإننا نميل إلى التفكير في الموت ونسائل أنفسنا إن كنا سعداء في حياتنا أو إنه يتوجب علينا إحداث تغيير فيها". وتابع البروفيسور كلوتز "لقد أجبرت الجائحة على مراجعة حياتهم وتقييمها، وأعطتهم فرصة لإعادة تصورها والتفكّر فيها".

وبينما يسعى أنصار "مناهضة العمل" الترويج لهذه الفكرة التي لم تلقَ حظوظها سابقاً في بيئات مختلفة، منتهزين في ذلك الظروف المأساوية والمجحفة التي يتعرض لها الكثير من العمال في أعقاب جائحة كورونا، تشير آيمي زيمرمان، المدربة المهنية في "آتلانتا" ومسؤولة الموارد البشرية في "ريلاي بايمنتس"، إلى أنه "من غير المنطق أن يكون هناك شخص قادر على ترك الوظيفة من دون العودة إلى العمل مجدداً".

وأضافت زيمرمان: "سيكون على الناس ممارسة العمل". وأكدت بأن :"الناس يسعون إلى المرونة. وأعتقد أن الجائحة بدلت بالتأكيد طريقة الناس في التفكير بالعمل، وبالنسبة إلى الشركات التي لا تنوي اعتماد المرونة، فإنها من دون شك ستخسر الناس".