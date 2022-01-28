تظاهر عدد من اللاعبات المحجبات ومَتعاطفات معهن من غير المحجبات أمام مبنى مجلس الشيوخ الفرنسي؛ للاحتجاج على تعديل صوتت عليه الغرفة، يحظر "ارتداء الرموز الدينية البارزة".

وهتفت المشاركات -وكلهن لاعبات بأندية في منطقة باريس- بشكل جماعي: "دعونا نلعب".

وتجمّعت اللاعبات في إطار ما أسموه بـ"تحالف المواطنة" (Alliance Citoyenne) الذي يرعى حملة لصالح المحجبات حتى تتمكن جميع النساء، ولا سيما المسلمات، من ممارسة رياضتهن والمشاركة في المنافسات.

وعبّرت إيمان عن غضبها من هذا القرار، قائلة "حرمان المرأة من حقها الأساسي في ممارسة الرياضة ومتعة اللعب أمر خطير للغاية"، بل إن ذلك "مسألة كرامة"، مضيفة "نحن لا نطلب القمر، نحن نطالب فقط باللعب".

ولا يزال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يحظر ارتداء الحجاب في بطولاته، بينما أجازه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ 2014.

وأثار تصويت المشرعين الفرنسيين لصالح فرض حظر صريح على "ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية" ضجة واستنكاراً في صفوف المدافعين عن حقوق المرأة.

وأضاف التعديل، الذي اقترحته كتلة "الجمهوريين" اليمينية، الإشارة إلى الحجاب الذي تختار العديد من النساء المسلمات ارتداءه في الأماكن العامة، بحجة أن "الحجاب يمكن أن يعرض سلامة الرياضيين للخطر، وأن الحياد مطلوب في الرياضات".

وبرر الجمهوريون تعديلهم للقانون بالقول إنه يهدف إلى "الحفاظ على عالم الرياضة من أي نزعات طائفية أو مجتمعية، حتى تظل الرياضة مكاناً للتماسك والحرية والتحرر"، حسب تعبيرها.

وفي تقرير سابق نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، تقول الكاتبة براغيا أغاروال إن محاولات حظر النقاب والحجاب تتناقض تماماً مع ما يدّعيه الفرنسيون بشأن تمكين المرأة، وهي خطوة ترتكز أساساً على الخطاب المعادي للإسلام،

ونظراً لأن الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 ستقام في باريس، فمن غير الواضح كيف سيؤثر التشريع المعدل على الحدث، فيما لا يزال من الممكن إجراء تغييرات على التعديل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب من خلال تشكيل لجنة قبل نشر التعديل.