حذّر رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الجمعة، من أنّه إذا شنّت روسيا هجوماً عسكرياً واسع النطاق على جارتها أوكرانيا فإنّ الكلفة البشرية لمثل هذا ستكون "مروّعة".

وقال الجنرال ميلي خلال مؤتمر صحفي: "يمكنكم أن تتخيّلوا كيف سيكون الأمر في المناطق الحضرية المكتظّة"، مؤكّداً أنّ هجوماً كهذا سيؤدّي إلى "عدد كبير من الضحايا"، وأضاف: "سيكون مروّعاً، سيكون فظيعاً".

وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أن تعزيزات روسيا العسكرية قرب أوكرانيا "الأكبر حجماً ونطاقاً" في التاريخ الحديث.

من جهته، رأى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، أنّ اندلاع نزاع بين روسيا وأوكرانيا "ليس أمراً حتمياً".

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في واشنطن: "لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية".

وينتشر أكثر من مئة ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية منذ نهاية 2021، الأمر الذي تعتبره واشنطن مؤشراً إلى اجتياح وشيك.

لكنّ وزير الدفاع الأمريكي أكد أن ليس هناك "أيّ مبرر" ليفضي هذا الوضع بالضرورة إلى نزاع".

وأضاف: "يستطيع السيد بوتين أيضاً أن يفعل ما ينبغي القيام به"، في إشارة ألى الرئيس الروسي الذي ينفي أي نية لديه لاجتياح أوكرانيا، مع تأكيده أن بلاده مهددة بتوسع محتمل لحلف شمال الأطلسي وبالدعم الغربي لكييف.

من جهة أخرى، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لوكالة رويترز إن الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا اتسع ليشمل إمدادت الدم إلى جانب مواد طبية أخرى تسمح بعلاج المصابين وذلك في مؤشر آخر جديد على الاستعدادات العسكرية الروسية.

ويقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن مؤشرات مهمة، مثل إمدادات الدم، أساسية في تحديد ما إذا كانت موسكو مستعدة لتنفيذ غزو إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك.

ويضيف الكشف عن إمدادات الدم من جانب المسؤولين الأمريكيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، بُعداً إلى التحذيرات الأمريكية المتنامية من أن روسيا يمكن أن تكون تستعد لغزو جديد لأوكرانيا في الوقت الذي تحشد فيه أكثر من مئة ألف جندي بالقرب من حدودها.

وشملت هذه التحذيرات قول الرئيس جو بايدن إنه من المرجح وقوع هجوم روسي وتصريحات وزير الخارحية أنتوني بلينكن التي قال فيها إن روسيا يمكن أن تشن هجوماً جديداً على أوكرانيا بشكل سريع.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد تحدثت عن نشر "دعم طبي" في إطار الحشد الروسي. لكن الكشف عن إمدادات الدم يضيف مستوى أعلى من الكشف عن التفاصيل يقول الخبراء إنه أساسي في تحديد المدى الذي وصل إليه الاستعداد العسكري الروسي.