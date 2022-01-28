قال بهاء الحريري شقيق رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري الجمعة، إنه سيواصل مسيرة والده، رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

وأضاف بهاء في رسالة مسجلة "سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليه. سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري". مشيراً إلى أنه سيكون في لبنان قريباً.

وتابع: "أي تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أي مكون من مكونات المجتمع اللبناني لا يخدم سوى أعداء الوطن، فما بالكم بالتخويف بالفراغ في أكبر طائفة في لبنان التي لي شرف الانتماء إليها".

وكان شقيقه سعد، الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات، قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع تنحيه عن الساحة السياسية اللبنانية، وعدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو/أيار، مما يعني بدء مرحلة جديدة في النظام السياسي الطائفي في لبنان.

وقال سعد الحريري إنه يرى الآن أن لبنان ليس لديه فرصة لمستقبل إيجابي مع تزايد نفوذ إيران في لبنان والانقسامات الداخلية وتنامي المشاعر الطائفية واختلال الدولة.

وورث سعد، القيادة السياسية من والده رجل الأعمال الملياردير رفيق الحريري، الذي كان أحد أقوى السياسيين في لبنان وأكثرهم نفوذاً بعد نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.