أعلن وفد الاتحاد الأوروبي المشارك بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا، الجمعة، أن المباحثات ستتوقف مؤقتاً، داعياً جميع الأطراف إلى اتخاذ "قرارات سياسية".

وكتب منسق الاتحاد لمفاوضات فيينا إنريكي مورا، في تغريدة، إن "الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا التي بدأت في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وهي الأطول حتى الآن، تتوقف لفترة مؤقتة"، حسب موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

وأضاف مورا أن "المشاركين يعودون إلى عواصمهم للتشاور والتعليمات من أجل العودة الأسبوع المقبل"، مبيناً أن "اتخاذ القرارات السياسية خلال المفاوضات أصبح مطلوباً الآن".

وحول الجولة الثامنة من المفاوضات، قالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن طهران "تؤكد أنه كلما كان الجانب الآخر أكثر جدية واستعداداً لرفع العقوبات، فإن الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي سيكون أقصر".

كما قررت الأطراف المشاركة في محادثات فيينا تعليق المحادثات ابتداء من يوم السبت ولعدة أيام، حسب وكالة "إرنا".

وبعد توقف استمر 5 أشهر، استأنفت الدول الكبرى في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي المفاوضات النووية مع إيران في فيينا في جولتها السابعة بهدف العودة للاتفاق الذي جرى التوصل له عام 2015.

وأجريت 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى في فيينا بين أبريل/نيسان ويونيو/ حزيران 2021، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن قبل 3 أعوام.

وتهدف المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.