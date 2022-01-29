في حين كان يُتوقَّع أن يعلّق على المفاوضات النووية عقب توقّف مؤقّت جديد للمفاوضات أُعلِن عنه الجمعة، كتب المبعوث الأمريكي إلى المفاوضات النووية مع إيران روب مالي على تويتر: "تهانينا لفريق ملي لتأهّله لكأس العالم 2022"، مستخدماً بذلك لقب المنتخب الإيراني.

وأضاف: "آمل أن يواجهكم الفريق الوطني الأمريكي في الدوحة"، في قطر حيث ستجري مباريات كأس العالم من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

إلى ذلك وجّه المبعوث الأمريكي الذي يحاول مع الأوروبيين إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، رسالة ذات بُعد سياسي أكبر، مثنياً على "السماح للنساء بحضور مباراة" التأهّل في مواجهة العراق بالملعب، للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين.

ويفاوض روب مالي منذ أبريل/نيسان على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، بعدما كانت انسحبت منه في 2018 خلال عهد دونالد ترمب. ولكن المفاوضات تجري بشكل غير مباشر، ولم يلتقِ بعد المفاوضين الإيرانيين.

وأعلنت إيران للمرة الأولى هذا الأسبوع انفتاحها على مفاوضات مباشرة تطالب بها الولايات المتحدة.

وعُلقت مفاوضات فيينا مرة جديدة الجمعة حتى الأسبوع المقبل.

ولمّح الدبلوماسيون الأوروبيون والروس المشاركون إلى إحراز تقدم في المحادثات، معتبرين أن وقت "القرارات السياسية" حان للتوصّل إلى اتفاق.