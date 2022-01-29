سياسة
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"لم يسبق لها مثيل".. ماذا يخبّئ بايدن في جعبته لمعاقبة روسيا؟
كشفت صحيفة أمريكية أن حزمة العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على روسيا ستستهدف البنوك الروسية والشركات الحكومية وواردات أساسية للبلاد، لكنها لا تزال تضع "اللمسات الأخيرة" على هذه الحزمة.
"لم يسبق لها مثيل".. ماذا يخبّئ بايدن في جعبته لمعاقبة روسيا؟
مسؤولون في إدارة بايدن: الإجراءات التي تُبحث لم يسبق لها مثيل في العقود الأخيرة ضد روسيا / Reuters
29 يناير 2022

قال تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة من العقوبات قد تفرضها على روسيا، من بينها استهداف البنوك الروسية والشركات الحكومية وواردات أساسية للبلاد.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تضع "اللمسات الأخيرة" على حزمة العقوبات التي قد تفرض على روسيا.

ويؤكد مسؤولون في إدارة بايدن أن "الإجراءات التي تُبحث لم يسبق لها مثيل في العقود الأخيرة ضد روسيا".

وأوضحوا أنه لم تُتخذ "قرارات نهائية" إلا أن الأهداف المحتملة تشمل العديد من كبرى البنوك الروسية، وإجراءات تستهدف الديون السيادية الروسية، وتطبيق ضوابط أكبر على الواردات الروسية من قطع "الإلكترونيات الدقيقة المتطورة".

وخلال السنوات الأخيرة سعت روسيا لتحصين نظامها الاقتصادي، بتوفير احتياطيات أكبر من العملات الأجنبية، وتقليل اعتمادها على الديون الخارجية، ناهيك بتحسّن أسعار النفط والغاز التي تشكّل مصدراً مهماً للدخل في روسيا.

ولم يستبعد التقرير أن يتسبب فرض عقوبات واسعة على روسيا في إرباك الأسواق العالمية.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن العقوبات على "صادرات النفط والغاز، أو عزل النظام المالي لروسيا" غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، ولكن الأمور قد تتغير اعتماداً على سلوك روسيا.

وأكدوا أنه مع ذلك لن تفرض الولايات المتحدة عقوبات تدريجية على روسيا، إذ ستُستهدف مجموعة واسعة من النشاطات بشكل مباشر.

من جهتها قالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي للصحيفة: "نحن وحلفاؤنا لدينا مجموعة كاملة من العقوبات شديدة التأثير جاهزة للانطلاق، في حال الغزو الروسي لأوكرانيا".

وقال مسؤولون إن الحلفاء الأوروبيين أكثر انسجاماً مع الولايات المتحدة مقارنة بعام 2014، لأن مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتجاوز أوكرانيا هذه المرة، إذ يطالب بإعادة صياغة الترتيبات الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.

وأكدوا أن "أوروبا تتفهم أنه إذا أردنا تغيير حسابات بوتين فعلينا أن نكون مستعدين لفرض عواقب وخيمة"، وحتى إن لم تكن متطابقة ستوجه "ضربة قاسية وفورية إلى روسيا وستجعل اقتصادها بمرور الوقت أكثر هشاشة".

وتوعدت ألمانيا الخميس بأن يكون لأي غزو لأوكرانيا عواقب خطيرة على روسيا، مشيرة إلى عقوبات قد تستهدف خط أنابيب "نورد ستريم 2" المخصص لإيصال الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أنه سيرسل قوات إلى أوروبا الشرقية "قريباً"، وسط تصاعد التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا.

وقال بايدن لصحفيين "سأرسل قوات إلى أوروبا الشرقية ودول حلف شمال الأطلسي في المدى القريب. ليس عدداً كبيراً" من القوات.

وكانت الولايات المتحدة وضعت 8500 جندي في حالة تأهب لتعزيز الحلف الأطلسي.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

وبين الفينة والأخرى تتواصل الاشتباكات في "دونباس" بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا الذين أعلنوا استقلالهم المزعوم عام 2014.

ومؤخراً وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوماً على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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