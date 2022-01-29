سياسة
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"نجا من بين 39".. ما قصة الناجي الوحيد من غرق مركب مهاجرين قبالة فلوريدا؟
أشعلت صورة لشخص يجلس متشبّثاً بمقدمة بمركب مقلوب في عرض البحر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال موقع BBC البريطاني إن الذي ظهر في الصورة ناجٍ وحيد من بين 39 مهاجراً قضوا غرقاً بعدما انقلب قاربهم قبالة سواحل فلوريدا الأمريكية.
"نجا من بين 39".. ما قصة الناجي الوحيد من غرق مركب مهاجرين قبالة فلوريدا؟
BBC: قضى مونتويا ساعات على الحال التي ظهر عليها في الصورة حتى أنقذه خفر السواحل
29 يناير 2022

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم هذا الأسبوع صورة لشخص يجلس متشبّثاً فوق مركب مقلوب في عرض البحر قبالة سواحل فلوريدا الأمريكية.

ونشرت الشرطة الأمريكية صورة الشاب وهو الناجي الوحيد من حادث غرق مركب غادر جزر البهاما يوم السبت.

وأشار موقع BBC البريطاني إلى أن الناجي الوحيد كولومبي الجنسية ويُدعى خوان إستبان مونتويا، ويبلغ من العمر 22 عاماً.

وحسب الموقع فقد قضى مونتويا ساعات على الحال التي ظهر عليها في الصورة، حتى أنقذه خفر السواحل.

وقال مونتويا إنه غادر جزر البهاما مبحراً نحو فلوريدا مع 39 شخصاً بينهم أخته الصغرى ماريا كاميلا التي اختفت مع غرق المركب.

وانتشل خفر السواحل الأمريكي خمس جثث من البحر قبل أن تتوقف مع غروب شمس يوم الخميس عمليات البحث في محيط بحري تضاهي مساحته مساحة ولاية نيوجيرسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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