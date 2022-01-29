انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم هذا الأسبوع صورة لشخص يجلس متشبّثاً فوق مركب مقلوب في عرض البحر قبالة سواحل فلوريدا الأمريكية.

ونشرت الشرطة الأمريكية صورة الشاب وهو الناجي الوحيد من حادث غرق مركب غادر جزر البهاما يوم السبت.

وأشار موقع BBC البريطاني إلى أن الناجي الوحيد كولومبي الجنسية ويُدعى خوان إستبان مونتويا، ويبلغ من العمر 22 عاماً.

وحسب الموقع فقد قضى مونتويا ساعات على الحال التي ظهر عليها في الصورة، حتى أنقذه خفر السواحل.

وقال مونتويا إنه غادر جزر البهاما مبحراً نحو فلوريدا مع 39 شخصاً بينهم أخته الصغرى ماريا كاميلا التي اختفت مع غرق المركب.

وانتشل خفر السواحل الأمريكي خمس جثث من البحر قبل أن تتوقف مع غروب شمس يوم الخميس عمليات البحث في محيط بحري تضاهي مساحته مساحة ولاية نيوجيرسي.