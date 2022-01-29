تجدّدت التساؤلات المُثارة حول علاقة ملاك نادي نيوكاسل الإنجليزي الجدد مع الحكومة السعودية، وذلك إثر نشر صور وصول الفريق إلى معسكره الشتوي بمدينة جدة، التي أظهرت أنّ الطائرة التي تقل البعثة تديرها شركة "ألفا ستار"، وهي شركة طيران استحوذ الأمير محمد بن سلمان على ملكية شركتها الأم.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإنّ هوية شركة الطيران وثّقت باعتبارها جزءاً من دعوى قضائية رفعتها الحكومة السعودية في كندا ضد سعد الجبري، المسؤول المخابراتي السابق المقرّب من الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية السابق الذي أطاح به الأمير محمد بن سلمان من منصب ولاية العهد عام 2017.

وتظهر الوثائق القانونية أنّ "ألفا ستار" وشقيقتها "سكاي برايم" التي أقلت فريق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي إلى إسطنبول، نُقِلَت ملكيتهما بأوامر من ولي العهد نفسه عام 2017، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك نادي نيوكاسل، ويترأسه الأمير محمد بن سلمان.

وتسبّب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل في جدل واسع ومستمر، إذ أعربت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز سابقاً عن مخاوفها بشأن العلاقة بين الحكومة السعودية والنادي.

وقال مسؤولو رابطة "البريميرليغ" إن الصفقة أُرجِئت لأكثر من عام قبل السماح بإبرامها في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي بعد تلقّي الدوري الإنجليزي الممتاز "تأكيدات ملزمة قانوناً" غير محددة بأن الحكومة السعودية لن تسيطر على الفريق.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن استخدام الطائرات المملوكة لشركة أنشأتها الدولة السعودية، وتعاقدت معها ذات مرة لنقل فريق اغتيال خاشقجي، جعل من الصعب أيضاً على مالكي نيوكاسل الجدد والمديرين التنفيذيين المقيمين في بريطانيا المطالبة بعلاقة متبادلة مع الشركاء السعوديين في صندوق الاستثمارات العامة.

ويواجه النادي الإنجليزي انتقادات قبل معسكره بجدة، من جماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، التي قالت إنّ الرحلة تخاطر بأن تصبح "تمجيداً لحكومة محمد بن سلمان".

وفي السياق قالت ساشا ديشموخ الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إنّ "معسكراً تدريبياً مثل هذا يمكن أن يتحوّل بسهولة إلى فرصة لأنشطة العلاقات العامة للسلطات السعودية التي تتبع بوضوح سياسة عدوانية لمحاولة الغسيل الرياضي لسجلها المروّع لحقوق الإنسان".

فيما تصر الإدارة الفنية للنادي على أن دوافع وقوع الاختيار على المدينة السعودية الساحلية كانت رياضية بحتة من خلال الاستعدادات في جو دافئ قبل النصف الثاني من الموسم الرياضي.

وكان الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز سُئِل في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت عن كيفية معرفة الرابطة ما إذا كان الملاك يتبعون أوامر بن سلمان، وأقرّ ماسترز بأنّ "البريميرليغ" لا يمكنه معرفة ذلك.

وأضاف: "توجد تأكيدات ملزمة قانوناً بأن الدولة لن تكون مسؤولة عن النادي. إذا وجدنا دليلاً على عكس ذلك، فيمكننا إزالة التحالف باعتبارنا مالكين للنادي. هذا مفهوم".

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حالياً 80% من نادي نيوكاسل.

ويحتل الفريق المركز الثامن عشر في البريميرليغ، وستكون مباراة نيوكاسل القادمة في 8 فبراير/شباط عندما يستضيف إيفرتون.