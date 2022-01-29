ندد اتحاد جزر القُمر لكرة القدم بقرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بفرض عقوبات عليه على خلفية أحداث مباراة منتخبه والكاميرون.

وشدد الاتحاد في بيان رسمي له على أنّ منتخب بلاده "كان نموذجاً يُحتذى ويحترم بحزم لوائح المنافسة والبروتوكولات الصحية".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغريم منتخبجزر القُمر 17 ألف دولار جراء ما بدر من لاعبيه واتحاده بعد الخروج من بطولة أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون على يد صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16.

وفرض الاتحاد عدداً من العقوبات على جزر القُمر لإظهارهم سلوكاً غير مسؤول في عدة مناسبات، بما في ذلك انتهاك خطير لبروتوكولات كورونا وتعطيل الوصول إلى غرف تبديل الملابس".

وذكر تقرير حكّام المباراة الإهانات التي وُجّهت إلى مسؤولي "كاف" والسلوك غير الرياضي لمدرب حراسة المرمى جان دانيال نويل باتريس بادوفاني.

كما اتُّهمت جزر القُمر بالتسبب في تأخير انطلاق المباراة دقيقتين بعد أن ارتدى لاعبها قميصًاً لا يحمل رقمه عند مغادرة غرفة خلع الملابس، ما سبَّب فرض عدد من الغرامات المالية "القاسية" على اتحاد جُزر القُمر.

وشدد اتحاد جزر القُمر في بيانه على احتجاجه بشأن تلك العقوبات، مؤكداً احترامه لوائح المنافسة والبروتوكولات الصحية.

وذكر البيان تقبّل جزر القُمر الهزيمة أمام الكاميرون وهنّأ جميع الدول المتأهلة، لكنه أبدى أسفه لهذه العقوبات الجديدة التي "تُلقي القليل من الشكوك حول المعاملة غير العادلة المخصصة لنا".

والتقى جزر القُمر نظيره الكاميرون في إطار منافسات دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية، إذ شهد ملعب أوليمبي الذي استضاف أحداث المباراة مقتل 8 من المشجعين بعد حادث التدافع بين الجماهير.