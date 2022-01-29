سياسة
2 دقيقة قراءة
أكثر من 36 مليون مسافر.. مطار إسطنبول الأكثر ازدحاماً في أوروبا 2021
مطار إسطنبول كان الأكثر ازدحاماً في أوروبا العام الماضي بأكثر من 36 مليون مسافر، حسب ما أعلن مجلس المطارات الدولي (ACI). كما أُدرج مطارا صبيحة كوكجن بإسطنبول، وأنطاليا، في قائمة أكثر المطارات ازدحاماً، حيث احتلا المرتبة السادسة والتاسعة بالترتيب.
أكثر من 36 مليون مسافر.. مطار إسطنبول الأكثر ازدحاماً في أوروبا 2021
مطار إسطنبول في المرتبة الأولى بقائمة أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا بأكثر من 36 مليون مسافر / AA
29 يناير 2022

أعلن مجلس المطارات الدولي (ACI) السبت أن مطار إسطنبول كان الأكثر ازدحاماً في أوروبا العام الماضي بـ36 مليوناً و988 ألفاً و563 مسافراً.

ووفقاً للتقرير السنوي الذي أعدّه مجلس المطارات الدولي فإن حركة المسافرين ازدادت بنسبة 37% عام 2021، بعد أن شهد انخفاضاً بنسبة 59% عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب تفشي كورونا.

وحسب التقرير استضافت مطارات في تركيا وروسيا أكبر عدد من المسافرين في 2021.

وجاء مطار إسطنبول الدولي في المرتبة الأولى في قائمة أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا إذ استقبل 36 مليوناً و988 ألفاً و563 مسافراً، فيما احتلّ مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو المرتبة الثانية بعدد 30 مليوناً و943 ألفاً و456 مسافراً.

ودخل مطار شارل ديغول في باريس القائمة في المركز الثالث بـ26 مليوناً و201 ألف و698 مسافراً، بينما حلّ مطار أمستردام شيفول في هولندا في المرتبة الرابعة، في حين جاء مطار دوموديدوفو بموسكو في المركز الخامس.

كما أُدرج مطارا صبيحة كوكجن بإسطنبول، وأنطاليا، في قائمة أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا، حيث احتل مطار صبيحة كوكجن المرتبة السادسة بعدد 24 مليوناً و991 ألف مسافر، بينما احتلّ مطار أنطاليا المرتبة التاسعة بعدد 21 مليوناً و333 ألف مسافر.

وكان مطار إسطنبول احتلّ المرتبة الأولى بين المطارات الأوروبية في عدد المسافرين عام 2020 فبلغ 23.4 مليون مسافر رغم الظروف الوبائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us