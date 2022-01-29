قالت صحفية نيوزيلندية حبلى إنها لجأت إلى طالبان للحصول على المساعدة وهي عالقة الآن في أفغانستان، بعد أن منعها بلدها العودة بسبب تكدّس نظام الحجر الصحي لكورونا.

في عمود نُشر في صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" السبت قالت شارلوت بيليس إنّ من المثير للسخرية أنّها تساءلت ذات مرة بشأن معاملة حركة طالبان للنساء، وهي الآن تطرح نفس الأسئلة على حكومتها.

وكتبت بيليس في عمودها: "عندما تعرض عليك طالبان -وأنا امرأة حامل وغير متزوجة- ملاذاً آمناً، فأنت تعلم أنّك في وضع عبث".

وقال الوزير النيوزيلندي للاستجابة لكوفيد-19 كريس هيبكنز للصحيفة إنّ مكتبه طلب من المسؤولين التحقّق مما إذا كانوا قد اتّبعوا الإجراءات المناسبة في قضية بيليس، "التي بدت للوهلة الأولى تستدعي مزيداً من التوضيح".

وتمكّنت نيوزيلندا من إبقاء انتشار الفيروس عند الحد الأدنى خلال الوباء، وسجّلت 52 إصابة وفاة فقط بالفيروس بين سكانها البالغ عددهم 5 ملايين.

بيد أن مطالبة البلاد بأن يقضي المواطنون العائدون 10 أيام في العزل في فنادق الحجر الصحي التي يديرها الجيش أدّى إلى تراكم آلاف الأشخاص الراغبين في العودة إلى ديارهم وهم يتنافسون على الأماكن.

وتسبّبت قصص المواطنين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج بظروف عصيبة في إحراج رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن وحكومتها، لكن وضع بيليس لافت للنظر بشكل خاص.

والعام الماضي كانت بيليس تعمل بقناة الجزيرة وتغطّي انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، عندما اكتسبت اهتماماً دولياً من خلال سؤال قادة طالبان حول معاملتهم للنساء والفتيات.

وفي عمودها السبت قالت بيليس إنّها عادت إلى قطر في سبتمبر/أيلول واكتشفت أنّها حامل مع شريكها المصور المستقل جيم هيوليبروك الذي يعمل لدى صحيفة "نيويورك تايمز".

ووصفت الحمل بأنّه "معجزة" بعد أن أخبرها الأطباء في وقت سابق أنها لا تستطيع الإنجاب. ومن المقرر أن تلد طفلة في مايو/أيار.