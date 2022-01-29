سياسة
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شاهد | أول سيارة طائرة تحصل على الضوء الأخضر للطيران داخل المدن
حصلت السيارة الطائرة الجديدة "AirCar" من إنتاج شركة "Klein Vision"،  على رخصة رسمية من هيئة النقل السلوفاكية تسمح لها بالطيران داخل المدن، وذلك بعد اختبارها 70 ساعة طيران و200 عملية هبوط وإقلاع.
شاهد | أول سيارة طائرة تحصل على الضوء الأخضر للطيران داخل المدن
تصل سرعة السيارة الطائرة بعد التحليق إلى ارتفاع 8000 قدم وسرعة قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة / Reuters
29 يناير 2022

وافقت هيئة النقل السلوفاكية على إعطاء أول سيارة طائرة رخصة رسمية تسمح لها بالطيران داخل المدن حسب موقع CNN.

والسيارة الجديدة التي تُعرف باسم "AirCar" من إنتاج شركة "Klein Vision" وتُشبه إلى حد كبير معظم السيارات على الطريق.

وتتكون السيارة الجديدة من مقعدين ومحرّك يعمل بالوقود الأحفوري و4 عجلات، كما تحتوي على أجنحة قابلة للسحب، والتي عند تمديدها تسمح للمركبة بالإقلاع من مدرج مثل الطائرة.

وتصل سرعة السيارة الطائرة إلى 75 ميلاً في الساعة على المدرج لتحلّق في الجو، وبمجرد التحليق يمكن أن تصل إلى ارتفاع 8000 قدم وسرعة قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة.

ووافقت هيئة النقل السلوفاكية عليها بعد اختبارها 70 ساعة طيران و200 عملية هبوط وإقلاع.

وقالت الشركة المُصنِّعة في بيان لها: "تضمّنت اختبارات الطيران الصعبة النطاق الكامل لمناورات الطيران والأداء وأظهرت ثباتاً مذهلاً وثابتاً ديناميكياً في وضع الطائرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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