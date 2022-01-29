وافقت هيئة النقل السلوفاكية على إعطاء أول سيارة طائرة رخصة رسمية تسمح لها بالطيران داخل المدن حسب موقع CNN.

والسيارة الجديدة التي تُعرف باسم "AirCar" من إنتاج شركة "Klein Vision" وتُشبه إلى حد كبير معظم السيارات على الطريق.

وتتكون السيارة الجديدة من مقعدين ومحرّك يعمل بالوقود الأحفوري و4 عجلات، كما تحتوي على أجنحة قابلة للسحب، والتي عند تمديدها تسمح للمركبة بالإقلاع من مدرج مثل الطائرة.

وتصل سرعة السيارة الطائرة إلى 75 ميلاً في الساعة على المدرج لتحلّق في الجو، وبمجرد التحليق يمكن أن تصل إلى ارتفاع 8000 قدم وسرعة قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة.

ووافقت هيئة النقل السلوفاكية عليها بعد اختبارها 70 ساعة طيران و200 عملية هبوط وإقلاع.

وقالت الشركة المُصنِّعة في بيان لها: "تضمّنت اختبارات الطيران الصعبة النطاق الكامل لمناورات الطيران والأداء وأظهرت ثباتاً مذهلاً وثابتاً ديناميكياً في وضع الطائرة".