قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، إن الطائفة السنية تلعب دوراً في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يرى سبباً لتأجيل الانتخابات البرلمانية بعد إعلان رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري مقاطعتها.

جاء ذلك في كلمة متلفزة، عقب لقاء عون، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في العاصمة بيروت.

وذكر عون: "أكدت للمفتي دريان أهمية الدور الذي تلعبه الطائفة السنية في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر المكونات بالحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات".

وأضاف أن "لبنان اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة".

وأردف: "لا نريد مقاطعة الطائفة السنية للعمل السياسي حتى لا يخسر لبنان مكوناً من مكوناته مما يهدد المجتمع".

وأكد استمرار جميع التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة (البرلمانية في 15 مايو/أيار المقبل)، مشدداً "لا أجد أي سبب لتأجيلها".

والاثنين، أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، "تعليق" عمله السياسي وعدم الترشح للانتخابات المقبلة، أو التقدم لأي ترشيحات من "تيار المستقبل" الذي يتزعمه.

واعتبر الحريري، أنه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

وتتهم عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية إيران بالهيمنة على مؤسسات الدولة في لبنان، عبر حليفها "حزب الله"، وهو ما تنفي صحته طهران والحزب.

وستؤثر مقاطعة الحريري وتيار المستقبل الذي يتبعه على العشرين مقعداً التي حصل عليها في انتخابات 2018، والعديد من المقاعد التي فازت بها جماعات أخرى لها تحالفات محلية مع تيار المستقبل.

فيما لمح بهاء، الشقيق الأكبر لسعد الحريري، أمس الجمعة بأنه سيدخل الحياة السياسية، مضيفاً أنه سيواصل مسيرة والده.

وكرّس "اتفاق الطائف" عام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990)، معادلة اقتسام السلطة على أساس المحاصصات، حيث تتوزع المناصب الرئيسية بين المكونات الأساسية الثلاثة، المسيحيين (رئاسة الجمهورية) والسُّنة (رئاسة الحكومة) والشيعة (رئاسة البرلمان).