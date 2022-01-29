سياسة
3 دقيقة قراءة
فلسطين توقّع اتفاقية لتطوير "أقدم مدينة محصنة في العالم".. ما القصة؟
أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية توقيع اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وإيطاليا لتطوير وإدارة موقع تل السلطان الأثري في مدينة أريحا بالضفة الغربية، والذي يضم آثار أقدم مدينة محصنة في العالم.
فلسطين توقّع اتفاقية لتطوير "أقدم مدينة محصنة في العالم".. ما القصة؟
وزارة السياحة الفلسطينية قالت إنها تسعى بالتعاون مع وزارة الخارجية ومندوبية فلسطين الدائمة في اليونسكو إلى تسجيل الموقع على قائمة اليونسكو للتراث العالمي
29 يناير 2022

قالت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية السبت، إنها وقّعت اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وإيطاليا لتطوير وإدارة موقع تل السلطان الأثري في مدينة أريحا بالضفة الغربية تمهيداً لتسجيله على لائحة التراث العالمي.

وأضافت الوزارة في بيان "تأتي هذه الاتفاقية كجزء من الشراكة المتعددة لتنفيذ هذا المشروع والتي تضم وزارة السياحة والآثار واليونسكو وجامعة روما – لاسبينزا والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي".

وأضاف البيان "إن تل السلطان (أريحا القديمة) من أهم المواقع الأثرية في فلسطين والعالم، كونه يحتوي على آثار أقدم مدينة محصنة في العالم تعود إلى العصر الحجري الحديث قبل أكثر من عشرة آلاف عام".

وقالت الوزارة إن المدينة كانت في ذلك الوقت "محصنة بسور دفاعي ضخم وبرج دائري وخندق مقطوع في الصخر، وتمثل هذه المنشآت إنجازاً معمارياً فريداً".

ويشمل المشروع البالغ تمويله 2.4 مليون يورو (2.7 مليون دولار) إظهار وإبراز القيمة الاستثنائية للموقع خاصة تحصينات العصر الحجري الحديث وتحصينات العصور البرونزية وغيرها من المعالم الأثرية.

وقال وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة "المشروع يتضمن أيضاً إقامة مركز عرض وتفسير للموقع وتغطية للمعالم الرئيسية وحفريات أثرية محدودة تهدف إلى إبراز وإظهار معالمه الأساسية والمميزة".

وأضاف في البيان ذاته "تُعد أريحا القديمة أيضاً من أهم مواقع العصر الحجري الحديث في العالم التي تمثل مرحلة الاستقرار البشري وبداية الزراعة وتدجين الحيوان وتصنيع الفخار، وتطور مواد البناء وبخاصة استخدام الطوب والجص والفنون، وتطور نمط البناء".

وتابع: "بعد الألفية الثالثة قبل الميلاد، أصبحت أريحا مرة أخرى واحدة من أقوى المدن الكنعانية المحصنة، تميزت بتحصيناتها الدفاعية القوية والمبنية على مراحل متتالية، استمرت خلال العصور البرونزية".

وتضم مدينة أريحا قصر الخليفة هشام بن عبد الملك الذي جرى الكشف فيه عن واحدة من أكبر لوحات الفسيفساء في العالم بمساحة 824 متراً مربعاً.

ويوجد في المدينة العديد من الأديرة القديمة منها دير قرنطل أو ما يعرف بجبل التوبة ودير القديس جورج إضافة إلى طواحين السكر القديمة. وإلى جنوب المدينة يقع البحر الميت.

وقالت الوزارة في بيانها "بسبب هذه الأهمية العالمية الاستثنائية لموقع تل السلطان، نسعى حالياً بالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية ومندوبية فلسطين الدائمة في اليونسكو إلى تسجيل الموقع على قائمة اليونسكو للتراث العالمي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us