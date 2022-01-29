سياسة
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لتصوير المسجد خالياً خلال مباراة.. وقف إمام عن العمل وإحالته للتحقيق في مصر
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية توقيف إمام مسجد بمحافظة مطروح عن العمل وإحالته إلى التحقيق بسبب تصويره فيديو لمسجد خالياً من المصلين أثناء مباراة منتخبي مصر وكوت ديفوار.. ما القصة؟
لتصوير المسجد خالياً خلال مباراة.. وقف إمام عن العمل وإحالته للتحقيق في مصر
جاء القرار عقب بث الشيخ فيديو يظهر خلو المسجد من المصلين، ويعلق عليه الشيخ بصوته معرباً عن حزنه وموضحاً أن ذلك بسبب مباراة منتخب مصر مع كوت ديفوار. / Getty Images
29 يناير 2022

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، إيقاف إمام مسجد بمديرية محافظة مطروح، شمال البلاد، لحين انتهاء التحقيق معه، ومنعه من صعود أي منبر حتى انتهاء التحقيق.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته الجمعة، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرر وقف الشيخ مصطفى محمود مصطفى إبراهيم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وفتح تحقيق معه، بتهمة "إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وقد جاء القرار عقب بث الشيخ فيديو على صفحته الشخصية بفيسبوك، يظهر خلو المسجد تماماً من المصلين يوم الأربعاء الماضي، وعلق عليه الشيخ معرباً عن حزنه وموضحاً أن ذلك بسبب مباراة منتخب مصر مع كوت ديفوار.

وقال الشيخ معقباً في الفيديو: "كما ترون المسجد خال، وكما تعلمون، تبث الآن مباراة للمنتخب المصري لكرة القدم"، وتابع "سأخرج معكم إلى الطريق حتى تروا الفرق الشاسع، وتعلموا أسباب ما نحن فيه من خذلان وفساد، وليعلم الناس سبب ما نحن فيه من فتن ومحن وبلايا" على حد وصفه.

من جانبه، أوضح وزير الأوقاف المصري، أن حساسية العمل في وزارة الأوقاف الدينية التي لا تفرق بين شخص العامل ووظيفته، تستلزم التعامل بـ"منتهى الحسم مع أي مخالفة يخرج مرتكبها عن مقتضى ما تحتمه عليه طبيعة عمله" وفق بيان وزارة الأوقاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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