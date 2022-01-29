سياسة
2 دقيقة قراءة
محاكمة المتهمين بسرقة مجوهرات "القبو الأخضر" في ألمانيا.. مَن هم؟
بدأت في ألمانيا محاكمة مجموعة ممن يشتبه في تورطهم بعملية سطو مسلح هي الأكبر من نوعها في أوروبا، حيث سُرقت مجوهرات من متحف "القبو الأخضر" تتجاوز قيمتها 113 مليون يورو.
محاكمة المتهمين بسرقة مجوهرات "القبو الأخضر" في ألمانيا.. مَن هم؟
ينتمي المتهمون إلى عشيرة "ريمو"، وهي عائلة عصابات في ألمانيا يعتقد انحدارها من أصول لبنانية. / AFP
29 يناير 2022

بدأت في ألمانيا، محاكمة مجموعة ممن يشتبه في تورطهم بعملية سرقة أكبر مجموعة أحجار كريمة، كانت محفوظة في متحف "القبو الأخضر" بمدينة دريسدن، ونفذوا عملية سطو مسلح للحصول عليها.

وأمس الجمعة، تليت لائحة الاتهامات في سرقة تعد هي الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضمنت السطو بواسطة مسدسين كاتمين للصوت، وأيضاً دقة الاستعدادات التي قام بها اللصوص، من تجسس على مسرح الجريمة، وإزالة الشبكة الحديدية لخزانة المجوهرات قبل اقتحامها.

والمتهمون هم ستة رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و28 عاماً، ووجهت إليهم تهم السرقة بأساليب العصابات المنظمة، وتعمد إضرام حريق، والمسؤولية الكاملة عن عملية سطو على مقتنيات متحف أثرية.

ويقدر حجم المسروقات بـ21 قطعة مجوهرات، و4300 ألماسة، ويتجاوز إجمالي المسروقات 113 مليون يورو.

من جانبهم، طالب محامو الدفاع عن المتهمين بمحاكمة عادلة بدون أحكام سابقة، مشيرين إلى أن وسائل الإعلام سارعت إلى اتهامهم لمجرد انتمائهم إلى عشيرة إجرامية، موضحين أن انتماء المتهمين إلى عائلة "ريمو" لا يعني بالضرورة أنهم مجرمون.

وعشيرة "ريمو" هي عائلة عصابات في ألمانيا يعتقد انحدارها من أصول لبنانية، وأدين أفرادها بجرائم ضخمة مثل سرقة عملات ذهبية من متحف ببرلين عام 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us