بدأت في ألمانيا، محاكمة مجموعة ممن يشتبه في تورطهم بعملية سرقة أكبر مجموعة أحجار كريمة، كانت محفوظة في متحف "القبو الأخضر" بمدينة دريسدن، ونفذوا عملية سطو مسلح للحصول عليها.

وأمس الجمعة، تليت لائحة الاتهامات في سرقة تعد هي الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضمنت السطو بواسطة مسدسين كاتمين للصوت، وأيضاً دقة الاستعدادات التي قام بها اللصوص، من تجسس على مسرح الجريمة، وإزالة الشبكة الحديدية لخزانة المجوهرات قبل اقتحامها.

والمتهمون هم ستة رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و28 عاماً، ووجهت إليهم تهم السرقة بأساليب العصابات المنظمة، وتعمد إضرام حريق، والمسؤولية الكاملة عن عملية سطو على مقتنيات متحف أثرية.

ويقدر حجم المسروقات بـ21 قطعة مجوهرات، و4300 ألماسة، ويتجاوز إجمالي المسروقات 113 مليون يورو.

من جانبهم، طالب محامو الدفاع عن المتهمين بمحاكمة عادلة بدون أحكام سابقة، مشيرين إلى أن وسائل الإعلام سارعت إلى اتهامهم لمجرد انتمائهم إلى عشيرة إجرامية، موضحين أن انتماء المتهمين إلى عائلة "ريمو" لا يعني بالضرورة أنهم مجرمون.

وعشيرة "ريمو" هي عائلة عصابات في ألمانيا يعتقد انحدارها من أصول لبنانية، وأدين أفرادها بجرائم ضخمة مثل سرقة عملات ذهبية من متحف ببرلين عام 2017.