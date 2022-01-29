لوح الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة غربيون بعقوبات اقتصادية "لا مثيل لها" وذات "عواقب وخيمة" في حال غزت روسيا أوكرانيا.

وتشمل هذه العقوبات مجموعة من الجوانب التي تحاصر روسيا ورئيسها وتحقق نتائج مباشرة.. فما هي؟

أولاً: عقوبات بوتين الشخصية

أثارت واشنطن احتمال فرض عقوبات مباشرة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير، وفيما لم يحدد بايدن تلك العقوبات، لكنها تشمل بشكل عام تجميد الأصول الشخصية في الخارج وحظر المعاملات المصرفية الأجنبية.

رداً على ذلك، اعتبر الكرملين أن خطوة مماثلة "لن تكون مجدية"، لأن المسؤولين الروس يُحظر عليهم الاحتفاظ بأموال في الخارج أصلاً، بينما ستضر بالمسار الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

ثانياً: الدولار والنفط والغاز

قد تكون الخطوة الأكثر ضرراً هي حظر معاملات البنوك الروسية بالدولار، العملة الرئيسية في الأسواق الدولية، أو استبعاد موسكو من نظام "سويفت"، وهو آلية رئيسية للتبادلات المصرفية الدولية، ما قد يؤدي إلى تضرر قطاعَي النفط والغاز بشدة.

الهدف الآخر المحتمل للعقوبات هو خط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل الذي يربط روسيا بألمانيا، الذي كان متوقعاً أن يضاعف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، إذا اكتمل بناؤه.

بالإضافة إلى إمكانية حظر تصدير التكنولوجيا المهمة إلى روسيا.

كيف تواجه روسيا؟

عام 2014، نجت روسيا من موجات من العقوبات الغربية في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، الأمر الذي تسبب بتدهور الروبل وتضاؤل الاستثمار الأجنبي.

رداً على ذلك، وضعت موسكو ما يعرف باسم "روسيا الحصينة"، وهي إجراءات مصممة لضمان عدم انهيار الاقتصاد أو النظام المالي الروسي جراء العقوبات.

فقد تمكن صندوق الثروة الوطني، وهو صندوق الثروة السيادية الروسي، من الاحتفاظ بأصول بقيمة 182 مليار دولار، وفقاً لوزارة المالية.

وتتبع موسكو سياسة "إزالة الدولرة" منذ عدة سنوات، ودعت شركاءها، مثل الصين والهند، إلى تسديد مدفوعاتها بعملات أخرى، فيما قالت العام الماضي إنها ستسقط الدولار من صندوق الثروة الوطني.

ولتقليل مخاطر الانقطاع عن المؤسسات المالية التي يسيطر عليها الغرب، أطلقت روسيا نظام الدفع الخاص بها "مير" الذي يستخدم على نطاق واسع في روسيا وفي بلدان الاتحاد السوفياتي السابق.

الثمن الذي ستدفعه أوروبا

ما زالت أوروبا تعتمد على النفط والغاز الروسيين، بخاصة الآن مع ارتفاع أسعار الغاز في جميع أنحاء القارة.

سيؤدي قطع موسكو عن أنظمة الدفع الدولية إلى تعقيد مدفوعات أوروبا مقابل وارداتها من الغاز التي يأتي أكثر من ثلثها من روسيا.

وهناك أيضاً مخاوف من أن تستخدم روسيا هيمنتها في مجال الطاقة كوسيلة ضغط وتلجأ إلى وقف الإمدادات.

رداً على العقوبات في عام 2014، فرضت موسكو حظراً على واردات معظم المواد الغذائية من الغرب ونفذت استراتيجية "استبدال الواردات".

يشير ما سبق إلى أن العقوبات لن تكون قراراً يتخذه الغرب تجاه روسيا بسهولة، فيما تزداد الأزمة تعقيداً.