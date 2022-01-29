سياسة
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على بعد ساعات.. ترقب لمواجهة نارية بين مصر والمغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا
تترقب الجماهير في المغرب ومصر مواجهة نارية بين منتخبي البلدين برسم دور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية نسخة 2021 المقامة في الكاميرون.
على بعد ساعات.. ترقب لمواجهة نارية بين مصر والمغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا
لم يظهر المنتخب المصري بقيادة نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بمستوى عال / Reuters
29 يناير 2022

يتعين على منتخب مصر حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية (7) إزاحة خصم عنيد آخر، عندما يلتقي نظيره المغربي الأحد على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في أقوى مباريات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وكان "الفراعنة" قد أخرجوا ساحل العاج، أحد المنتخبات المرشحة للمنافسة عل اللقب، في الدور ثمن النهائي لكنهم احتاجوا إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

والمواجهة هي السابعة بين المنتخبين في البطولة القارية، ويتفوّق المغرب بثلاثة انتصارات مقابل فوزين لمصر في أدوار إقصائية وتعادل واحد.

ولم يظهر المنتخب المصري بقيادة نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بمستوى عال أقله حتى الآن خلال البطولة التي افتتحها بالخسارة أمام نظيره النيجيري صفر-1، قبل أن يتغلب بصعوبة على غينيا بيساو والسودان بنتيجة واحدة 1-صفر، ثم أخرج ساحل العاج بركلات الترجيح.

ويعاني المنتخب المصري من عقم هجومي، حيث لم يسجل سوى هدفين في أربع مباريات حتى الآن.

وعلّق مدرّبه البرتغالي كارلوس كيروش على ذلك بقوله "يتعيّن علينا تطوير قدرتنا على التسجيل من دون أدنى شك، لقد خلقنا الفرص في جميع المباريات لكننا لم نحسن ترجمتها إلى أهداف"، لكنه أضاف "لكي أكون واضحاً، إذا فزنا بجميع مبارياتنا بنتيجة 1-صفر حتى النهاية سأكون سعيداً للغاية".

في المقابل، فاز المغرب المتوج مرة واحدة عام 1976، في ثلاث مباريات من أصل أربع خاضها حتى الآن، بينها مباراة القمة ضد غانا (1-صفر) في الدور الأول بهدف سفيان بوفال، ثم على جزر القمر 2-صفر وملاوي 2-1 في ثمن النهائي، في حين اكتفى بالتعادل مع الغابون 2-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويعوّل المغرب على ثنائي خط المقدمة يوسف النصيري مهاجم أشبيلية الإسباني الذي بدأ يدخل أجواء البطولة تدريجياً علماً بأنه كان مصاباً قبل بدايتها، سفيان بوفال بالإضافة إلى الظهير الايمن الرائع أشرف حكيمي صاحب هدفين حتى الان والحارس ياسين بونو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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