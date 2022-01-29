اجتاحت عاصفة شتوية عاتية شمال شرق الولايات المتحدة السبت، مع توقعات بسقوط ثلوج يتجاوز سمكها 60 سنتيمتراً وهبوب رياح شديدة مما دفع حكام ولايات نيويورك ونيوجيرزي وماساتشوستس وولايات أخرى إلى إعلان حالة الطوارئ.

واجتاحت العاصفة نورستر منطقة واسعة من نيوإنجلاند بثلوج كثيفة مع تسجيل بعض المناطق الساحلية في نيوجيرسي بالفعل تساقط ثلوج بلغ سمكها 38 سنتيمتراً.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في إشعار السبت، إن "تضافر معدلات الثلوج الكثيفة والرياح القوية سيؤدي إلى عواصف ثلجية خطيرة عبر مناطق من سواحل وسط المحيط الأطلسي ونيو إنجلاند".

وحذر حكام الولايات الذين أعلنوا حالة الطوارئ من احتمال انقطاع الكهرباء. وأجبرت العاصفة شركات الطيران على إلغاء ما يقرب من ستة آلاف رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت ميشيل وو رئيسة بلدية بوسطن في مقابلة تلفزيونية السبت "يبدو أن هذه العاصفة ستكون قياسية".

وأضافت "لا نتوقع سقوط كميات كبيرة من الثلوج فحسب ولكنها ستسقط بسرعة كبيرة في أكثر الساعات كثافة".

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيراً من تعرض منطقة مدينة بوسطن وسكانها البالغ عددهم 4.9 مليون نسمة لعاصفة ثلجية متوقعة أن "تغطي الثلوج الأرض" مع هبوب رياح مدمرة.

وأصدرت الهيئة أيضاً تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية وألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية خدمات نقل الركاب في معظم أنحاء المنطقة.