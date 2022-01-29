اتُّهمت امرأة أمريكية قادت كتيبة نسائية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، بتقديم دعم مادي لتنظيم إرهابي أجنبي، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، السبت.

وذكر بيان الحكومة أن المرأة التي عُرِّف عنها باسم أليسون فلوك إيكرن، وهي أصلاً من ولاية كانساس الأمريكية، ورد اسمها في شكوى جنائية مختومة رُفعت في عام 2019 أمام محكمة فيدرالية في فرجينيا.

ومن بين أمور أخرى، خططت المتهمة لهجوم على حرم جامعي أمريكي، وتحدثت عن تنظيم هجوم مدمر على مركز تسوق في الولايات المتحدة.

وقال البيان إن فلوك إيكرن، البالغة 42 عاماً واستخدمت خمسة أسماء مستعارة على الأقل، قُبض عليها في سوريا ولكنها نُقلت إلى الحجز لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الجمعة.

وأوضح البيان، أنه من المتوقع أن تمثل لأول مرة أمام محكمة منطقة شرق فرجينيا، في واشنطن، بعد ظهر الاثنين.

وقد ورد في بيان الحكومة، أن فلوك إيكرن سافرت إلى سوريا "قبل عدة سنوات بغرض ارتكاب الإرهاب أو دعمه" ويشتبه في تورطها "في عدد من الأنشطة المتعلقة بالإرهاب لصالح داعش منذ عام 2014 على الأقل".

وحسب البيان، تضمنت تلك الأنشطة التخطيط وتجنيد نشطاء لشن هجوم محتمل على حرم جامعي أمريكي، من دون مزيد من التفاصيل.

وذكر أيضاً أنها قادت ونظمت كتيبة عسكرية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، حملت اسم "كتيبة نسيبة"، ودربت النساء على استخدام بنادق هجومية من طراز كلاشينكوف وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة، وكان جميع عضوات الكتيبة زوجات مقاتلين من التنظيم.

وقالت وزارة العدل، إنها أعدت النساء للدفاع عن أنفسهن في 2017 خلال حصار مدينة الرقة، معقل التنظيم، وإنها دربت كذلك الأطفال على استخدام بنادق كلاشينكوف وأحزمة ناسفة.

وقال البيان إن ستة أفراد على الأقل رصدوا "السلوك الإرهابي المنسوب إلى فلوك إيكرن من عام 2014 على الأقل حتى عام 2017 تقريباً"، لافتين إلى أنها تحدثت عن رغبتها في مهاجمة مركز تسوق أمريكي من خلال ركن سيارة مليئة بالمتفجرات في مرأب بالطابق السفلي.

وجاء في البيان أن "فلوك إيكرن اعتبرت أن أي هجوم لا يؤدي إلى مقتل عدد كبير من الأفراد هو هدر للموارد".

وقالت قناة "إيه بي سي نيوز" نقلاً عن أوراق المحكمة، إن فلوك إيكرن انتقلت إلى مصر في عام 2008، وسافرت كثيراً إلى الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث التالية، لكنها لم تعد إليها منذ 2011.

في حالة إدانتها، تواجه المتهمة عقوبة قصوى تصل إلى السجن 20 عاماً.

فيما تشير دراسة أجراها برنامج "التطرف" بجامعة جورج واشنطن، إلى أن النساء يشكلن حوالى 1% فقط من الأشخاص الذين اتهمتهم الولايات المتحدة بدعم تنظيم داعش الإرهابي، وهذه هي القضية الأولى التي تتعلق بشخص متهم بتولي مثل هذا المنصب القوي في التنظيم.