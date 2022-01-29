سياسة
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أوكرانيا تطالب باليقظة والحزم في المفاوضات مع روسيا.. وأمريكا تواصل الضغط
طالبت أوكرانيا الدول الغربية، بإظهار "اليقظة والحزم" في مفاوضاتها مع روسيا، فيما تواصل واشنطن ضغطها على موسكو بإرسال عدد محدود من القوات إلى أوروبا الشرقية.
أوكرانيا تطالب باليقظة والحزم في المفاوضات مع روسيا.. وأمريكا تواصل الضغط
طالبت أوكرانيا الدول الغربية بإعطاء الأولوية "لتسوية سياسية ودبلوماسية" خلال المفاوضات مع روسيا.  / Reuters
29 يناير 2022

دعت أوكرانيا الدول الغربية، السبت، إلى إظهار "يقظة وحزم" في مفاوضاتها مع روسيا، المتهمة بحشد قوات على الحدود بهدف الاجتياح، فيما تواصل واشنطن ضغطها على موسكو مع إعلانها إرسال عدد محدود من الجنود الأمريكيين إلى أوروبا الشرقية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، تحشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي وعتاداً عسكرياً ثقيلاً، إضافة إلى قوات دعم، على حدودها مع أوكرانيا، ومؤخراً في بيلاروس التي لها أيضاً حدود مشتركة مع أوكرانيا شمالاً.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، "على أهمية التحلي باليقظة والحزم في المفاوضات مع روسيا"، حسب بيان للخارجية الأوكرانية.

ودعا كوليبا إلى "إعطاء الأولوية لتسوية سياسية ودبلوماسية" مع روسيا، في ظل توتر متصاعد.

وفيما ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية، الجمعة، عدم إثارة "الذعر" بسبب الحشود العسكرية الروسية على حدود بلاده، توافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "ضرورة نزع فتيل التصعيد".

ويواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط على نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأزمة الأوكرانية، بإعلانه إرسال عدد محدود من الجنود الأمريكيين إلى أوروبا الشرقية.

وقال بايدن، الجمعة، إنه سيرسل "قريباً" عدداً صغيراً من الجنود الأمريكيين لتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شرق أوروبا.

فيما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، السبت، أن فرنسا تنوي إرسال "عدة مئات" من الجنود إلى رومانيا في إطار نشر محتمل لقوات من حلف الناتو.

وقد نقل الكرملين عن بوتين قوله للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ "أجوبة الولايات المتحدة والناتو لم تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الجوهرية, لقد تم تجاهل المسألة الأساسيّة، وهي كيف تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها تطبيق مبدأ عدم تعزيز أمن أي دولة على حساب دول أخرى".

جاء الاتصال بين بوتين وماكرون في أعقاب محادثات في باريس هذا الأسبوع بين روسيا وأوكرانيا بحضور فرنسا وألمانيا، صدر عنها بيان مشترك تعهد بالحفاظ على وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لموسكو.

كما اتفق الطرفان أيضاً على إجراء محادثات جديدة في برلين، في فبراير/شباط المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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