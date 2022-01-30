سياسة
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موسكو: الضجة الإعلامية الغربية حول أوكرانيا بلغت "ذروة الجنون"
قالت الخارجية الروسية إن الضجيج في وسائل الإعلام الغربية حول العلاقات الروسية-الأوكرانية وصل إلى نقطة الغليان، أو بالأحرى إلى مرحلة الجنون القصوى".
موسكو: الضجة الإعلامية الغربية حول أوكرانيا بلغت "ذروة الجنون"
موسكو: التصريحات الصحفية الصاخبة التي تزعم أن روسيا تنقل قوات ضخمة إلى الحدود مع أوكرانيا تخيف الجمهور الغربي / AA
30 يناير 2022

قالت وزارة الخارجية الروسية السبت إن الضجة الإعلامية الغربية حول أوكرانيا بلغت ذروة الجنون.

جاء ذلك في معرض تعليق الوزارة على تقرير لهيئة الإذاعة السويسرية "SRF " يتهم روسيا بنقل "قوات ضخمة" إلى الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان أن "الضجيج في وسائل الإعلام الغربية حول العلاقات الروسية-الأوكرانية وصل إلى نقطة الغليان، أو بالأحرى إلى مرحلة الجنون القصوى"، حسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.

وأشار البيان إلى أن "كل مادة إعلامية يبثها الغرب في هذا الخصوص أسخف من الأخرى".

ولفتت الوزارة الروسية أن "التصريحات الصحفية الصاخبة التي تزعم أن روسيا تنقل قوات ضخمة إلى الحدود مع أوكرانيا تخيف الجمهور الغربي".

وأردف البيان: "أيها السادة السويسريون، لم يعد هذا مجرد عمل غير احترافي بعد الآن، بل بحاجة إلى التشخيص الطبي لأصحابه".

ووجهت الدول الغربية اتهامات إلى موسكو بشأن حشد قواتها مؤخراً قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوماً" على أوكرانيا.

من جهتها رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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