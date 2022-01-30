ضربت عاصفة ثلجية حملت ثلوجاً ورياحاً شديدة السرعة مدناً في شرق الولايات المتحدة الأمريكية وقد تسببت العاصفة التي وصفت بأنها من أقوى العواصف الشتوية منذ سنوات في إصدار تحذيرات مشددة من الطقس وبفوضى في النقل وانقطاع في التيار الكهربائي بمنطقة يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة.

ومع صدور تحذيرات متعددة من العاصفة الثلجية تلقت مدن مثل نيويورك وبوسطن العبء الأكبر للعاصفة التي أكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أنها اشتدت إلى ما يُسمى "القنبلة الإعصار"، وهي ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للانخفاض السريع في الضغط الجوي.

وأعلنت عدة شركات طيران في الولايات المتحدة السبت إلغاء آلاف الرحلات الداخلية والخارجية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحسباً للعاصفة.

وأفادت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية بأن شركات الطيران في الولايات المتحدة ألغت الجمعة أكثر من 1450 رحلة داخلية وخارجية، وأجلت أكثر من 5 آلاف و650 رحلة أخرى كانت مجدولة خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وذكرت الصحيفة أن العاصفة تسببت أيضاً في إلغاء أكثر من 3 آلاف و500 رحلة جوية كانت مجدولة السبت، كما جرى بالفعل إلغاء مئات رحلات الأحد، حسب موقع تتبع الرحلات FlightAware.

وقال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية "أمريكان إيرلاينز" كيرتس بليسينج في بيان إنه جرى مسبقاً إلغاء الغالبية العظمى من الرحلات المتأثرة (حسب التوقعات) حتى تتمكن الشركة من إخطار عملائها وتجنب الاضطرابات في اللحظة الأخيرة في المطار.

وأضاف: "نعتذر لعملائنا الذين قد تتأثر خطط سفرهم، ونريد أن نشكر فريقنا الذي يعمل بلا كلل لمساعدتنا في رعاية عملائنا بأمان".

وأعلنت شركة الخطوط الجوية "دلتا" تعليق عملياتها في مطارات "لاغوراديا" و"جون كينيدي" و"نيوارك ليبر تي" و"بوستون لوقان" من السبت إلى صباح الأحد، مع توقعات بعودة العمليات بعد ظهر الأحد، حسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الشركة مورجان دورانت.