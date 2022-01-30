سياسة
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صور | عاصفة ثلجية تضرب مدناً أمريكية وتتسبب بإلغاء آلاف الرحلات الجوية
حملت عاصفة ثلجية ثلوجاً ورياحاً شديدة السرعة إلى مدن مختلفة في شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وتسببت العاصفة التي وصفت بأنها من أقوى العواصف الشتوية منذ سنوات بإصدار تحذيرات مشددة من الطقس وبفوضى النقل وبانقطاع التيار الكهربائي.
صور | عاصفة ثلجية تضرب مدناً أمريكية وتتسبب بإلغاء آلاف الرحلات الجوية
العاصفة حملت رياحاً شديدة السرعة / AP
30 يناير 2022

ضربت عاصفة ثلجية حملت ثلوجاً ورياحاً شديدة السرعة مدناً في شرق الولايات المتحدة الأمريكية وقد تسببت العاصفة التي وصفت بأنها من أقوى العواصف الشتوية منذ سنوات في إصدار تحذيرات مشددة من الطقس وبفوضى في النقل وانقطاع في التيار الكهربائي بمنطقة يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة.

ومع صدور تحذيرات متعددة من العاصفة الثلجية تلقت مدن مثل نيويورك وبوسطن العبء الأكبر للعاصفة التي أكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أنها اشتدت إلى ما يُسمى "القنبلة الإعصار"، وهي ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للانخفاض السريع في الضغط الجوي.

وأعلنت عدة شركات طيران في الولايات المتحدة السبت إلغاء آلاف الرحلات الداخلية والخارجية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحسباً للعاصفة.

وأفادت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية بأن شركات الطيران في الولايات المتحدة ألغت الجمعة أكثر من 1450 رحلة داخلية وخارجية، وأجلت أكثر من 5 آلاف و650 رحلة أخرى كانت مجدولة خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وذكرت الصحيفة أن العاصفة تسببت أيضاً في إلغاء أكثر من 3 آلاف و500 رحلة جوية كانت مجدولة السبت، كما جرى بالفعل إلغاء مئات رحلات الأحد، حسب موقع تتبع الرحلات FlightAware.

وقال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية "أمريكان إيرلاينز" كيرتس بليسينج في بيان إنه جرى مسبقاً إلغاء الغالبية العظمى من الرحلات المتأثرة (حسب التوقعات) حتى تتمكن الشركة من إخطار عملائها وتجنب الاضطرابات في اللحظة الأخيرة في المطار.

وأضاف: "نعتذر لعملائنا الذين قد تتأثر خطط سفرهم، ونريد أن نشكر فريقنا الذي يعمل بلا كلل لمساعدتنا في رعاية عملائنا بأمان".

وأعلنت شركة الخطوط الجوية "دلتا" تعليق عملياتها في مطارات "لاغوراديا" و"جون كينيدي" و"نيوارك ليبر تي" و"بوستون لوقان" من السبت إلى صباح الأحد، مع توقعات بعودة العمليات بعد ظهر الأحد، حسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الشركة مورجان دورانت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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