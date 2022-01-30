وصل الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" برفقة زوجته "ميخال" الأحد إلى الإمارات، في زيارة رسمية هي الأول من نوعها.

وكان في استقبال "هرتسوغ" بمطار أبو ظبي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، حسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وأعقب ذلك عقد اجتماع بين "هرتسوغ" وبن زايد.

في سياق متصل غرد "هرتسوغ" على حسابه بتويتر قائلاً: "نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيراً بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".

ومن المقرر أن يلتقي "هرتسوغ" ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، حسب قناة "كان" الإسرائيلية.

وقالت القناة: "ستجرى الزيارة في ظل إجراءات أمنية مشددة على وقع تهديدات من المتمردين الحوثيين (في اليمن) بمواصلة ضرب أهداف في الإمارات".

وأضافت: "قبل إقلاعه تحدث هرتسوغ مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد لتنسيق الرسائل حول الزيارة، وينوي التحدث مع كبار المسؤولين الإماراتيين حول توسيع دائرة السلام الإقليمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وقبل إقلاع طائرته من مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب صباح الأحد قال هرتسوغ: "سألتقي وجهاً لوجه قادة دولة الإمارات العربية المتحدة وأود أن أشكر بشكل خاص ولي العهد محمد بن زايد على الاستقبال والدعوة الشخصية".

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ولي عهد أبو ظبي في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقاً لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.