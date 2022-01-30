سياسة
2 دقيقة قراءة
بزيارة هي الأولى من نوعها..الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات
في زيارة هي الأولى من نوعها وصل الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" إلى الإمارات، وكان في استقباله وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.
بزيارة هي الأولى من نوعها..الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات
كان في استقبال "هرتسوغ" بمطار أبو ظبي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد / AA
30 يناير 2022

وصل الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" برفقة زوجته "ميخال" الأحد إلى الإمارات، في زيارة رسمية هي الأول من نوعها.

وكان في استقبال "هرتسوغ" بمطار أبو ظبي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، حسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وأعقب ذلك عقد اجتماع بين "هرتسوغ" وبن زايد.

في سياق متصل غرد "هرتسوغ" على حسابه بتويتر قائلاً: "نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيراً بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".

ومن المقرر أن يلتقي "هرتسوغ" ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، حسب قناة "كان" الإسرائيلية.

وقالت القناة: "ستجرى الزيارة في ظل إجراءات أمنية مشددة على وقع تهديدات من المتمردين الحوثيين (في اليمن) بمواصلة ضرب أهداف في الإمارات".

وأضافت: "قبل إقلاعه تحدث هرتسوغ مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد لتنسيق الرسائل حول الزيارة، وينوي التحدث مع كبار المسؤولين الإماراتيين حول توسيع دائرة السلام الإقليمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وقبل إقلاع طائرته من مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب صباح الأحد قال هرتسوغ: "سألتقي وجهاً لوجه قادة دولة الإمارات العربية المتحدة وأود أن أشكر بشكل خاص ولي العهد محمد بن زايد على الاستقبال والدعوة الشخصية".

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ولي عهد أبو ظبي في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقاً لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us