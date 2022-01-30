وقفت السلطات الأمريكية امرأة كانت تقيم في ولاية كانساس منذ سنوات بعدما اتهمها الادعاء الفيدرالي الأمريكي بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وقيادة كتيبة مكونة بالكامل من النساء، ومزودة ببنادق كلاشينكوف (AK-47).

وأعلن المدعي العام الأمريكي في مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا السبت أن أليسون فلوك-إكرن (42 عاماً) نُسبت إليها تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم إرهابي.

وتزعم إفادة خطية من العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيديرالي ديفيد روبينز بأن فلوك-إكرن أصبحت قائدة لوحدة تابعة لداعش أُطلق عليها ”كتيبة نُسيبة” في مدينة الرقة السورية أواخر عام 2016. وقد دُرّبت الوحدة النسائية بالكامل على استخدام بنادق ”AK-47" والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة.

وورد في مذكرة اعتقال قدّمها مساعد المدعي الأول للولايات المتحدة راج بارخ الجمعة أن فلوك-إكرن درّبت أطفالاً حتى على كيفية استخدام البنادق الهجومية، وأن شاهداً واحداً على الأقل رأى أحد أطفال فلوك-إكرن (نحو 5 أو 6 سنوات) يحمل بندقية آلية في منزل العائلة بسوريا.

ويعتقد المدعون أنها انتقلت إلى سوريا نحو عام 2012. ومطلع 2016 قُتل زوجها في مدينة تل أبيض السورية أثناء محاولته تنفيذ هجوم إرهابي على حد قول المدعين.

وفي وقت لاحق من ذلك العام قال المدعون إنها تزوجت عضواً بنغلاديشياً في داعش متخصص في الطائرات المُسيّرة لكنه توفى أواخر 2016 أو مطلع 2017.

وبعد أربعة أشهر من وفاة ذلك الرجل تزوجت مرة أخرى من قيادي بارز في داعش كان مسؤولاً عن دفاع التنظيم عن مدينة الرقة.