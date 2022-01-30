سياسة
2 دقيقة قراءة
"كتيبة نسيبة".. ادعاء أمريكا يتهم امرأة بقيادة كتيبة نسائية لداعش
اتهم الادعاء الفيدرالي الأمريكي امرأة كانت تقيم في ولاية كانساس بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وقيادة كتيبة مكونة بالكامل من النساء ومزودة ببنادق كلاشينكوف (AK-47).
"كتيبة نسيبة".. ادعاء أمريكا يتهم امرأة بقيادة كتيبة نسائية لداعش
صورة توضيحية
30 يناير 2022

وقفت السلطات الأمريكية امرأة كانت تقيم في ولاية كانساس منذ سنوات بعدما اتهمها الادعاء الفيدرالي الأمريكي بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وقيادة كتيبة مكونة بالكامل من النساء، ومزودة ببنادق كلاشينكوف (AK-47).

وأعلن المدعي العام الأمريكي في مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا السبت أن أليسون فلوك-إكرن (42 عاماً) نُسبت إليها تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم إرهابي.

وتزعم إفادة خطية من العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيديرالي ديفيد روبينز بأن فلوك-إكرن أصبحت قائدة لوحدة تابعة لداعش أُطلق عليها ”كتيبة نُسيبة” في مدينة الرقة السورية أواخر عام 2016. وقد دُرّبت الوحدة النسائية بالكامل على استخدام بنادق ”AK-47" والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة.

وورد في مذكرة اعتقال قدّمها مساعد المدعي الأول للولايات المتحدة راج بارخ الجمعة أن فلوك-إكرن درّبت أطفالاً حتى على كيفية استخدام البنادق الهجومية، وأن شاهداً واحداً على الأقل رأى أحد أطفال فلوك-إكرن (نحو 5 أو 6 سنوات) يحمل بندقية آلية في منزل العائلة بسوريا.

ويعتقد المدعون أنها انتقلت إلى سوريا نحو عام 2012. ومطلع 2016 قُتل زوجها في مدينة تل أبيض السورية أثناء محاولته تنفيذ هجوم إرهابي على حد قول المدعين.

وفي وقت لاحق من ذلك العام قال المدعون إنها تزوجت عضواً بنغلاديشياً في داعش متخصص في الطائرات المُسيّرة لكنه توفى أواخر 2016 أو مطلع 2017.

وبعد أربعة أشهر من وفاة ذلك الرجل تزوجت مرة أخرى من قيادي بارز في داعش كان مسؤولاً عن دفاع التنظيم عن مدينة الرقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us