سياسة
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الأمم المتحدة: أسر يمنية تأكل أوراق الشجر بسبب الجوع
كشف  برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن أسرا في اليمن، تلجأ لأكل أوراق الشجر، بسبب الجوع.
الأمم المتحدة: أسر يمنية تأكل أوراق الشجر بسبب الجوع
بعض الأسر في اليمن تلجأ لأكل أوراق الشجر، بسبب الجوع / AFP
30 يناير 2022

أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، بأن أسرا في اليمن، تلجأ لأكل أوراق الشجر، بسبب الجوع.

وقال البرنامج الأممي في تغريدة على تويتر: "لا تُظهر دوافع أزمة اليمن، كالصراع والتدهور الاقتصادي، أي بوادر للتراجع، نتيجة لذلك يتزايد الجوع في البلاد التي تشهد حربا مستمرة".

وأضاف: "تلجأ الأسر في بعض المناطق الأكثر تضررًا في اليمن، مثل محافظة حجة (شمال غرب)، إلى إجراءات يائسة مثل أكل أوراق الشجر من أجل البقاء"، دون تفاصيل أخرى.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي في 22 ديسمبر /كانون الأول الماضي، أنّه سيضطر إلى تقديم حصص غذائية مخفضة في اليمن، بسبب نقص التمويل.

وأوضح في بيان آنذاك أنه "مع تخفيض المساعدات الغذائية اعتبارًا من يناير/كانون الثاني (الجاري)، ستحصل الأسر بالكاد على نصف الحد الأدنى اليومي من الحصص الغذائية".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وقالت الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021، أسفرت عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مبا شر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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