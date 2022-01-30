سياسة
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أمم إفريقيا.. مباراة عربية ساخنة بين المغرب ومصر والأخيرة تعوّل على صلاح
من المقرر أن يلتقي المنتخب المصري والمنتخب المغربي الأحد في مباراة ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا، وهو اللقاء الأول بينهما منذ خمس سنوات.
أمم إفريقيا.. مباراة عربية ساخنة بين المغرب ومصر والأخيرة تعوّل على صلاح
المنتخبان يلتقيان لأول مرة من نحو خمس سنوات / AA
30 يناير 2022

يواصل منتخبا المغرب ومصر مسيرتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون، ويسعيان للتأهل للدور قبل النهائي للمسابقة القارية عندما يلتقيان في مباراة تقام مساء الأحد، في إطار دور الثمانية للبطولة.

يشار إلى أن المنتخبين لم يلتقيا في مباراة واحدة تجمعهما معاً بشكل مباشر منذ نحو خمس سنوات، ويأمل كل منهما بلوغ المربع الذهبي للبطولة.

ويحلم منتخب المغرب الذي فاز ببطولة أمم إفريقيا عام 1976 بالوجود في هذا المكان المهم منذ 18 عاماً، بينما يطمح منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية بنحو 7 ألقاب بالصعود للدور قبل النهائي للمرة الثانية في النسخ الثلاثة الأخيرة للمسابقة,

ويبقى النجم المصري محمد صلاح هو الأخطر على المغرب في صفوف المنتخب المصري، وتُعوّل مصر بشكل كبير على صلاح وجناح أستون فيلا الإنجليزي محمود حسن "تريزيغيه" ولاعب وسط أرسنال الإنجليزي محمد النني لمواصلة مشوارها في كأس أمم إفريقيا، وإزاحة خصم عنيد بعدما أطاحت بكوت ديفوار في سيناريو ركلات الترجيح من الدور ثمن النهائي.

ويعاني منتخب مصر غياب حارس مرماه محمد الشناوي الذي أصيب بشد في العضلية الخلفية خلال لقاء كوت ديفوار، كما تحوم الشكوك بشأن مشاركة لاعب الوسط حمدي فتحي في اللقاء، لإصابته بإجهاد في العضلة الضامة في المواجهة نفسها، لكن باقي عناصر الفريق تبدو جاهزة تماماً لمواجهة المغرب، بعدما جاءت نتائج الاختبارات التي أجراها اللاعبون لفيروس كورونا سلبية.

في السياق اعترف وحيد خليلودزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب بصعوبة المواجهة مع مصر في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم "الكاميرون 2021" لخبرة "الفراعنة" قارياً.

وقال المدرب البوسني السبت خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "يظل المنتخب المصري الأكثر خبرة في هذه المواجهة لكونه حاصلاً على سبعة ألقاب إفريقية".

وأشار خليلودزيتش إلى أن المواجهة مع مصر ستكون "تكتيكية بين فريقين يعرف كل منهما الآخر جيداً، هذه المباراة هي استمرار لتاريخ من المواجهات الرائعة بين المنتخبين".

وأضاف أنه سيحاول وضع "أفضل التكتيكات الممكنة مع التركيز على وجه الخصوص على الدقة أمام المرمى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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