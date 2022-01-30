سياسة
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قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين
أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع، على آلاف المتظاهرين المنددين بالسلطة العسكرية والمطالبين بعودة الحكم المدني للبلاد.
قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين
آلاف السودانيين يخرجون مجدداً في مسيرات توجهت نحو القصر الرئاسي في الخرطوم / AFP
30 يناير 2022

أطلقت قوات الأمن السودانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المنددين بالسلطة العسكرية والمطالبين بالعدالة والديموقراطية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لا تتوقف الاحتجاجات في السودان رغم القمع الذي أوقع 78 قتيلاً بين المتظاهرين، وفق نقابة أطباء غير حكومية.

وفي وقت سابق اليوم، خرج آلاف السودانيين مجدداً في مسيرات توجهت نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، للمطالبة بتنحية العسكريين عن السلطة وبحكم مدني ديموقراطي في البلاد.

ورغم انتشار قوات الأمن وإغلاق الشوارع الرئيسية والجسور بالكتل الإسمنتية، يواصل السودانيون احتجاجاتهم على الانقلاب الذي قاده البرهان ضد شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية، التي تشكلت عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وفي ولاية الغضارف، كما في ولايتي دنقلة وعطبرة، هتف المتظاهرون "العين بالعين" و"العسكر إلى الثكنات"، فيما حذرت واشنطن من أن استمرار القمع قد تترتب عليه "عواقب".

من جهتها، قالت السلطات إنها تحقق وإنها "صادرت أسلحة" الجنود الذين يظهرون في مقاطع فيديو وهم يطلقون من بنادقهم الآلية على المتظاهرين، لكنها تؤكد عبر وسائل الإعلام الرسمية أنها لاتزال بحاجة إلى شهادات من المتظاهرين.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبة بحكم مدني كامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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