أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن العلاقات التركية البحرينية تستمد قوتها من الروابط القوية والتضامن بين شعبي البلدين، ورحب ببزوغ فجر عهد جديد من الحوار والدبلوماسية والتعاون بين الدول الخليجية.

وفي تصريح للصحافة البحرينية قبيل زيارة تبدأ الأحد وتستغرق يومين، قال جاوش أوغلو: "أزور البحرين مرة أخرى لأؤكد التزامنا بالارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى المستوى الذي يضمن العلاقات القوية وعميقة الجذور بين البلدين الشقيقين".

وأشار الى أنه جرى الاتفاق على تنشيط العلاقات المشتركة خلال زيارة نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني​​​​​​​ لتركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي .

وأكد أن زيارته الحالية إلى المنامة هي مؤشر آخر على إرادة البلدين المشتركة لتوسيع وتعميق تلك العلاقات.

ولفت جاوش أوغلو إلى أن الدولتين وقفتا جنباً إلى جنب في الأوقات الصعبة، حيث كان الملك حمد بن عيسى آل خليفة أول زعيم من المنطقة يزور تركيا بعد المحاولة الانقلابية التي شهدتها في 15 يوليو/تموز 2016.

ونوه إلى أن "الشعب التركي والقيادة التركية سيتذكرون دائمًا هذا الموقف الصريح للتضامن في وجه مثل هذا التحدي".

وذكر أنه جرى توقيع أكثر من أربعين اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم لتوسيع وتعميق التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات باستمرار في العديد من المجالات مثل الدفاع والتجارة والصحة والتعليم والثقافة والسياحة.

وأشار إلى أن هناك رؤية مشتركة للمنطقة وخارجها، بما في ذلك منطقة خليجية موحدة ومستقرة وآمنة، لافتاً الى أن الحقبة الجديدة من الحوار والتعاون في المنطقة ستوفر فرصة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار.

وأضاف أن جميع دول المنطقة تواجه تحديات مماثلة مثل جائحة كورونا والاتجار بالبشر والإرهاب وأن "العامين الماضيين أظهرا أننا أقوى بكثير عندما نقف معاً وندعم بعضنا بعضاً في مواجهة مثل هذه التحديات المشتركة"،

وتابع: "لذلك فإننا نرحب ببزوغ فجر عهد جديد من الحوار والدبلوماسية والتعاون بين دول المنطقة، ونقدر بشكل خاص جهود البحرين الناجحة في هذا المجال".

وأكد وزير الخارجية التركي أن "هذه هي اللحظة المناسبة لجعل العلاقات بين تركيا والبحرين أقوى من أي وقت مضى، قائلاً: "دعونا نغتنم هذه اللحظة، من أجل أن نتأكد من أن عام 2023، الذي يصادف الذكرى الخمسين لعلاقاتنا الدبلوماسية، يصبح علامة فارقة حقيقية في تعاوننا الثنائي".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن زيارة جاوش أوغلو إلى مملكة البحرين، تأتي استجابة لدعوة من نظيره عبداللطيف بن راشد الزياني، وسيجري خلال اللقاءات التي ستعقد في إطار الزيارة تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية مع البحرين.