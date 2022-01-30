التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الأحد، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين في زيارة غير مسبوقة لرئيس للدولة العبرية إلى البلد الخليجي، في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات تأتي في أجواء من التوتر الإقليمي الكبير.

وزيارة هرتسوغ الذي ترافقه زوجته، هي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى دولة خليجية. وقد حطّت طائرته عند الساعة 08,00 بتوقيت غرينيتش في أبوظبي، والتقى فور وصوله وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وفي وقت لاحق، اجتمع بولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي كان قد وجّه الدعوة إلى هرتسوغ لزيارة الإمارات.

وخلال اللقاء مع ولي عهد أبوظبي، ندد الرئيس الإسرائيلي بهجمات الحوثيين على أبو ظبي، التي وقعت الأسبوع الماضي، قائلاً حسب بيان إسرائيلي "أود أن أؤكد أننا نؤيد تماماً متطلباتكم الأمنية، وندين أي اعتداء على سيادة بلدكم من قبل الجماعات الإرهابية".

واستعرض المسؤولان حسب بيان إماراتي "الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية إضافة إلى التكنولوجيا والصحة".

كما تناول اللقاء "عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها".

وجرت للرئيس لدى وصوله إلى "قصر الوطن" في العاصمة أبوظبي مراسم استقبال رسمية بحضور مسؤولين إماراتيين حيث "اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامته إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأطلقت المدفعية "21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته"، وفقا للوكالة.

ومن المفترض أن يزور الرئيس الإسرائيلي معرض إكسبو دبي الاثنين، لحضور يوم مخصص لإسرائيل في جناح الدولة العبرية، على أن يلتقي كذلك بمجموعات يهودية في الدولة الخليجية. وقد يجتمع خلال زيارته لدبي بحاكم الإمارة رئيس الحكومة الإماراتية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وكتب هرتسوغ على تويتر بعيد وصوله على متن الطائرة التي عبرت الأجواء السعودية "نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس لدولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيراً بحفاوة الاستقبال في أبوظبي مع معالي وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".

كانت الإمارات والبحرين قد أعلنتا في سبتمبر/أيلول 2020 تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.

والشهر الماضي، أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلية للإمارات.

وبرعاية أمريكية من الرئيس السابق دونالد ترمب أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بعد مصر والأردن، وسرعان ما تبعتها البحرين والمغرب.

كما وافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن لم تجرِ إقامة علاقات كاملة حتى الآن.

وسرعان ما وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات وفي السياحة والمال وغيرها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة فتح فرع لها في الإمارات.

وزار نحو مئتي ألف إسرائيلي الإمارات منذ إقامة العلاقات، حسبما أفاد القنصل العام لإسرائيل في دبي الشهر الماضي.