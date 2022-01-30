أعلنت السلطات الأمريكية في لونغ آيلاند في نيويورك، اعتقال ممرضتين بتهمة تزوير بطاقات التطعيم الخاصة بكورونا، والتلاعب بقاعدة بيانات الولاية، في عملية احتيال يزعم أنهما جمعتا من خلالها أكثر من 1.5 مليون دولار.

وأفادت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الأحد، بأن المدعي العام لمقاطعة سوفولك أصدر أمراً الجمعة، باعتقال جولي ديفونو (49 عاماً) مالكة ومشغلة مركز لطب الأطفال وموظفتها ماريسا أورارو (44 عاماً) بعد تلقي شكاوى.

وذكرت أنه في الفترة بين نوفمبر/تشرين الأول 2021 إلى يناير/كانون الثاني 2022، قامت السيدتان بتزوير بطاقات التطعيم، وحصلتا على 220 دولاراً مقابل كل منها و85 دولاراً لكل طفل، مع التلاعب بقاعدة بيانات نظام معلومات التحصين في ولاية نيويورك.

وقال المدعون إنه في مناسبة واحدة أو أكثر، أنشأت السيدتان سجلات تشير إلى إعطاء اللقاح لمخبر سري على الرغم من عدم إعطاء اللقاح مطلقاً.

وقال المسؤولون إن ضباط الشرطة وأثناء تفتيش منزل ديفونو صادروا ما يقرب من 900 ألف دولار.

وأشاروا إلى أنهم عثروا على دفتر يوثق الأرباح من المخطط والتي تزيد على 1.5 مليون دولار.

وقالت مصادر لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" إن ديرين ديفوونو، زوج المتهمة، وهو ضابط في إدارة شرطة نيويورك، يخضع للتحقيق من قبل مكتب الشؤون الداخلية بالوزارة فيما يتعلق بتورطه المحتمل في مخطط زوجته المزعوم.