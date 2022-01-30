سياسة
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دراسة صينية تحذّر منه.. ما درجة خطورة فيروس "نيوكوف" المكتشف مؤخراً؟
حذرت دراسة صينية جديدة من سلالة يمكن أن تهدد البشر، بوصفها أشد خطراً وأسرع قدرة على الانتشار، وفقاً لبحث جديد نشره موقع "بيو ركسيف"، فيما حذرت الصحة العالمية من التسرع في استنتاجات شبيهة.
دراسة صينية تحذّر منه.. ما درجة خطورة فيروس "نيوكوف" المكتشف مؤخراً؟
بشأن اللقاحات، لفتت الدراسة إلى أن اللقاحات المتوفرة حالياً، المضادة لكوفيد-19، "غير كافية للحماية من الإصابة بفيروس نيوكوف".  / DPA
30 يناير 2022

حذرت دراسة صينية جديدة من سلالة يمكن أن تهدد البشر، بوصفها أشد خطراً وأسرع قدرة على الانتشار، وفقاً لبحث جديد نشره موقع "بيو ركسيف".

والسلالة التي عرفها العلماء باسم "NeoCoV" مرتبطة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" الذي يدخل الخلايا عبر مستقبل DPP4.

وأوضحت الدراسة أن خصائص السلالة الجديدة تحمل إمكانية أن تؤدي إلى معدل وفيات أعلى وانتقال سريع للعدوى.

وبشأن اللقاحات، لفتت الدراسة إلى أن اللقاحات المتوفرة حالياً، المضادة لكوفيد-19، "غير كافية للحماية من الإصابة بفيروس نيوكوف".

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من التسرع في تبني استنتاجات تلك الدراسة قبل إجراء المزيد من الدراسات، وقالت في بيان: "للجزم بأن الفيروس المكتشف يشكل خطراً على البشر يتطلب مزيداً من الدراسة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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