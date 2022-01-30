حذرت دراسة صينية جديدة من سلالة يمكن أن تهدد البشر، بوصفها أشد خطراً وأسرع قدرة على الانتشار، وفقاً لبحث جديد نشره موقع "بيو ركسيف".

والسلالة التي عرفها العلماء باسم "NeoCoV" مرتبطة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" الذي يدخل الخلايا عبر مستقبل DPP4.

وأوضحت الدراسة أن خصائص السلالة الجديدة تحمل إمكانية أن تؤدي إلى معدل وفيات أعلى وانتقال سريع للعدوى.

وبشأن اللقاحات، لفتت الدراسة إلى أن اللقاحات المتوفرة حالياً، المضادة لكوفيد-19، "غير كافية للحماية من الإصابة بفيروس نيوكوف".

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من التسرع في تبني استنتاجات تلك الدراسة قبل إجراء المزيد من الدراسات، وقالت في بيان: "للجزم بأن الفيروس المكتشف يشكل خطراً على البشر يتطلب مزيداً من الدراسة".